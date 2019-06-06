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الملوحة والبصل والطعمية طقوس احتفالية بالعيد فى سوهاج (صور)

الخميس، 06 يونيو 2019 06:20 م
الملوحة والبصل والطعمية طقوس احتفالية بالعيد فى سوهاج (صور) الناس فيما يعشقون مذاهب
سوهاج محمود مقبول

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"الناس فيما يعشقون مذاهب".. هذه المقولة تنطبق على أهالى الصعيد بصفة عامة وأهالى سوهاج بصفة خاصة، فمن أهم مظاهر الاحتفال بعيد الفطر المبارك في اليوم الأول والثانى هو أكل الملوحة وبكميات كبيرة حتى أن المحلات تشهد زحامًا كبيرًا من قبل المشترين للأسماك المملحة.
 
"اليوم السابع" رصد بالصور والفيديو استمرار إقبال الأهالى بسوهاج على شراء الملوحة من المحلات تمهيدًا لتناولها في وجبة الغذاء، كتقاليد من تقاليد الاحتفال بالعيد.
 
ويقول عم "شاذلى" أحد أصحاب محلات الفسيخ بمدينة طهطا شمال محافظة سوهاج، إن هناك إقبالًا كبيرًا من الأهالى على شراء الملوحة والفسيخ في عيد الفطر، مثلما يحدث في شم النسيم، فالوجبة المفضلة لمعظم الأسر هي الملوحة المخلية والملوحة المقطعة مع الطحينة ومش الملوحة، موضحًا أن معدل الأسرة الواحدة في الشراء يبدأ من نصف كيلو وينتهى عند الكيلو وهناك أسر كبيرة تقوم بشراء 2 كيلو من مختلف أنواع الملوحة.
 
فيما قالت المواطنة نرمين على، إنه طقس من الطقوس المتعارف عليها في الاحتفال بعيد الفطر، وتابعت: "نظل ساعات أمام المحل من شدة الزحام حتى نحصل على ما نريد من الملوحة".
 
وعن أسعار الملوحة يقول أصحاب المحلات أن الأسعار متفاوتة فهى تبدأ من 120 للكيلو الواحد وتنتهى عند 300 جنيه وكل شخص حسب طلبة وعلى حسب ما يحب في عملية الأكل، وهناك الملوحة الدلعة قليلة الملح ومتوسطة الملح وكثيرة الملح.
 
الناس فيما يعشقون مذاهب (1)
 
الناس فيما يعشقون مذاهب (2)
 
الناس فيما يعشقون مذاهب (3)
 
الناس فيما يعشقون مذاهب (4)
 
الناس فيما يعشقون مذاهب (5)\

 


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