المكسيك توقف قافلة مهاجرين من أمريكا الوسطى بعد تلويح ترامب بفرض رسوم

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أوقفت السلطات المكسيكية، اليوم،الخميس، قافلة جديدة من المهاجرين من أمريكا الوسطى بعد دخولها أراضي المكسيك متوجهة إلى الولايات المتحدة، في وقت تسعى الحكومة لتفادي رسوم جمركية يلوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرضها على خلفية الهجرة غير الشرعية.

وذكرت قناة (فرانس 24) اليوم أن عناصر من الجيش والشرطة المكسيكية أجبرت مئات المهاجرين معظمهم من هندوراس على التوقف في بلدة ميتابا دي دومينيجيز (جنوب) التي تبعد قرابة 12 كلم عن الحدود المكسيكية الجواتيمالية.

وأفاد جهاز الهجرة الوطني بتوقيف قرابة 420 مهاجرا، ونقلهم بالحافلات إلى مركز احتجاز، مضيفا أن المهاجرين الموقوفين ستقدم لهم المساعدة للعودة إلى بلدانهم الأصلية.