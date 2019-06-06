المعمل الجنائى يفحص عينة "سجق" مجهولة المصدر تم ضبطها داخل ثلاجة بالظاهر

كتب سليم على

طالبت نيابة الظاهر، المعمل الكيماوي بالقاهرة، تحليل عينة من 800 كيلو لحوم فاسدة "سجق"، تم ضبطها بحوزة صاحب ثلاجة بدائرة القسم.

كشفت تحقيقات النيابة ، تمكن مباحث التموين، من ضبط مدير مسئول عن ثلاجة لتجارة السلع الغذائية، بدائرة قسم شرطة الظاهر، لحيازته وتجميعه كمية من مصنعات اللحوم قدرها (800 كيلو سجق شرقى) معبأة، وغير مدون عليها أية بيانات، وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، لوجود تغير فى خواصها الطبيعية.

وأشارت التحقيقات، أن ما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية من مفتشى الطب البيطرى، ومفتشى الأغذية بوزارة الصحة، أكد تجميع المتهم اللحوم غير صالحة للاستهلاك، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.