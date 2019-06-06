المرور: نشر الرادارات الثابتة والمتحركة لمنع القيادة بسرعة زائدة على الطرق السريعة

وتواجدت الحملات المرورية، بشكل مكثف على الطرق السريعة، الرابطة بين القاهرة الكبرى والمحافظات لرصد المخالفات المرورية، ومتابعة الحالة المرورية لمنع وجود أى عوائق تتسبب فى تباطؤ الحركة المرورية، أمام المركبات خلال رحلات الذهاب والعودة خلال تنقلات المواطنين.

وتم نشر وتكثيف الخدمات على جميع الطرق والمحاور وتفعيل دور خدمة الإغاثة ومراقبة السرعة للعمل على تقليل الحوادث وتوعية مستخدمى الطرق، حيث تم تحديد الطرق المتوقع زيادة حركة المرور عليها وهى طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى والزراعى، وطريق القطامية العين السخنة وطريق السويس القاهرة الصحراوى، والقاهرة الإسماعيلية الصحراوى.