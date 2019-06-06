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المتهمون بسرقة هواتف المحمول بالبساتين: نسرقها بأسلوب الخطف ونبيعها بسعر رخيص

الخميس، 06 يونيو 2019 12:22 م
المتهمون بسرقة هواتف المحمول بالبساتين: نسرقها بأسلوب الخطف ونبيعها بسعر رخيص هواتف مسروقة،ارشيفية
كتب كريم صبحى

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أمرت نيابة البساتين بحبس 3 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين، عن طريق الخطف والمغافلة.

 

اعترف المتهمون بتكوينهم تشكيلا عصابيا، لسرقة هواتف المحمول من المواطنين بإسلوب الخطف باستخدام توك توك.

 

وأضاف المتهمون أنهم يبيعون الهواتف المسروقة لأحد التجار بسعر رخيص.

 

وأكدت معلومات وتحريات مباحث قسم شرطة البساتين، قيام 3 عناصر إجرامية بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "الخطف" باستخدام دراجة نارية.

 

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة، تم ضبطهم أثناء استقلالهم مركبة "التوك توك"- بدون لوحات معدنية- ملك وقيادة أحدهم، وبحوزتهم (فرد خرطوش - طلقة لذات العيار - 2 هاتف محمول).

 

وبمواجهتهم أقر أحدهم بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع، وأضافوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "الخطف" باستخدام مركبة "التوك توك" المضبوطة بحوزتهم وأن الهاتفين المضبوطين من متحصلات السرقة، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة.


البساتين

حوادث البساتين

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