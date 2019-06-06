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المبعوث الأممى إلى ليبيا: أى حل سياسى يجب أن يرتبط بتوزيع ثروات البلاد

الخميس، 06 يونيو 2019 09:50 م
المبعوث الأممى إلى ليبيا: أى حل سياسى يجب أن يرتبط بتوزيع ثروات البلاد المبعوث الأممى إلى ليبيا غسان سلامة
أ ش أ

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قال المبعوث الأممى إلى ليبيا غسان سلامة "إن أى حل سياسى فى ليبيا يجب أن يرتبط بتوزيع ثروات البلاد ، ونؤكد على أن الأمم المتحدة لا ترغب بالتدخل فى شئون الليبيين ، ويتعين وجود رقابة دولية على موارد البلاد".

 

وأضاف المبعوث الأممى ، فى تصريحات خاصة لقناة (روسيا اليوم) اليوم الخميس ، إن التدخل الخارجى سمة النزاعات الداخلية فى الدول العربية ، وليبيا ضحية تدخل خارجى ، بعض الدول تؤكد دعمها لأطراف ليبية فى العلن بينما تدعم أخرى فى السر ، وبعض الأطراف ترسل أسلحة رغم حظر توريدها إلى ليبيا".

 

وقال "إن مجلس الأمن الدولى عاجز عن وقف تدفق الأسلحة إلى ليبيا، وهناك دول تخرق الحظر المفروض ، حان الوقت كى تجتمع الدول الكبرى وتعبر عن إرادتها فى قرار موحد لوقف الحرب فى ليبيا".


وأشاد سلامة بالدور الروسي، وقال إن موسكو تتحمل مسؤولية كبيرة فى دفع مجلس الأمن للتحرك بشأن ليبيا.


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