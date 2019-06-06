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"القومى للمرأة" فى بنى سويف: لم نتلق أية بلاغات تحرش خلال احتفالات العيد

الخميس، 06 يونيو 2019 04:12 م
"القومى للمرأة" فى بنى سويف: لم نتلق أية بلاغات تحرش خلال احتفالات العيد تحرش جنسى - أرشيفية
بنى سويف - أيمن لطفى

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قالت نارمين عبد العظيم، مقرر فرع المجلس القومى للمرأة فى محافظة بنى سويف، إن غرفة عمليات الفرع لم تتلق أية بلاغات من سيدات أو فتيات بتعرضهن للتحرش الجنسى خلال احتفالات عيد الفطر المبارك، سواء من مدينة بنى سويف أو المراكز الإدارية السبع.

وأضافت مقرر فرع المجلس القومى للمرأة، إن الانتشار الكثيف للشرطة النظامية والمخبرين السريين فى الشوارع والميادين، وفى محيط الحدائق والمتنزهات العامة وداخلها، ساهم بشكل كبير فى الحدّ من ظاهرة التحرش الجنسى أو اللفظى، فى ظل التجمعات الحاشدة التى شهدتها أرجاء المحافظة خلال الاحتفال بعيد الفكر.

وأوضحت أن المجلس شكّل غرفة عمليات فى مقره على كورنيش النيل، لتلقى شكاوى التحرش خلال أيام العيد، على مدار 12 ساعة من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، عبر رقم الخط الساخن 15115 المخصص لهذا الغرض .

وأشارت نارمين عبد العظيم، إلى أن المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى، يعمل جاهدا على مناهضة كل أشكال العنف ضد المرأة، وتقديم المساندة الاجتماعية والقانونية للسيدات والفتيات حال اتجاههن إلى رفع دعاوى قضائية، فضلا عن تعاونه المتواصل مع وحدة مكافحة العنف ضد المرأة فى وزارة الداخلية، والوحدات التابعة فى مديريات الأمن بالمحافظات .


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