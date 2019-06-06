القبض على 3 عاطلين وراء سرقة معمل تحاليل فى مدينة نصر

نجح رجال مباحث القاهرة، فى القبض على 3 عناصر إجرامية، عقب قيامهم بسرقة معمل تحاليل بمدينة نصر، تحرر محضرا بالواقعة.
وتمكنت مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول، أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، من ضبط 3 أشخاص بمنطقة عزبة الهجانة، سبق اتهام اثنين منهم فى 6 قضايا "سرقة متنوعة – مخدرات"، وبحوزتهم (جهاز ميكروسكوب طبى- جهاز تحليل هرمونات- شاشة كمبيوتر- هاتف محمول- ساعة رقمية).
بمواجهتهم عن مصدر المضبوطات، اعترفوا بسرقتها من داخل معمل تحاليل، بأسلوب "كسر الباب"، وباستدعاء صاحب المعمل، تعرف على المضبوطات، واتهمهم بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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