القبض على عاطلين وراء سرقة حقيبة مدير شركة بداخلها 80 ألف جنيه بحدائق القبة

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال مباحث القاهرة، من القبض على عنصرين إجراميين عقب قيامهما بسرقة مبلغ مالى من أحد المواطنين، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

نجح قسم شرطة حدائق القبة، أثناء المرور بدائرة القسم من ضبط (شخصين أحدهما مطلوب التنفيذ عليه فى 3 أحكام حبس جزئى فى قضايا "ضرب وسلاح") اثناء استقلالهما دراجة نارية "ملك وقيادة أحدهما" وبحوزتهما حقيبة يد بداخلها مبلغ مالى 80 ألف جنيه.

وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات، اعترفا بسرقتها من مدير شركة استيراد وتصدير بأسلوب "التتبع والخطف" باستخدام الدراجة النارية المضبوطة، عقب قيامه بصرف المبلغ المشار إليه من أحد البنوك بدائرة القسم، وتم التوصل للمجنى عليه، وبسؤاله تعرف على المتهمين واتهمهما بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.