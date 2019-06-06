القبض على بلطجى بعد إطلاقه أعيرة نارية لفرض السيطرة على المواطنين بإمبابة

كتب بهجت أبو ضيف

أطلق عاطل الأعيرة النارية، فى محاولة لفرض السيطرة على المواطنين، والبلطجة بمنطقة إمبابة، إلا أن رجال المباحث تمكنوا من القبض عليه، وبحوزته بندقية خرطوش، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

تلقى قسم شرطة إمبابة، بلاغا يفيد إطلاق أحد الأشخاص الأعيرة النارية، وقيامه بأعمال بلطجة وفرض سيطرة على المواطنين.

بإجراء التحريات، تبين للمقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، أن المتهم يدعى "عبد الله.ب" 30 سنة عاطل، سابق اتهامه فى 16 قضية ( ضرب – سلاح أبيض – مخدرات – بلطجه – مشاجرة ) أخرهم " سلاح أبيض.

بإعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته السلاح المستخدم، عبارة عن بندقية خرطوش مطموسة الأرقام.

بمواجهته اعترف بإطلاق أعيرة نارية لمحاولة فرض السيطرة بالمنطقة سكنه، فحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.