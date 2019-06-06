القاهرة تستضيف منتدى الأعمال المصرى المجرى سبتمبر المقبل

كتب إسلام سعيد

بدأت صباح اليوم وزارة التجارة والصناعة زيارتها إلى مدينة سان بطرسبرج الروسية للمشاركة فى الدورة الـ 23 لمنتدى سان بطرسبرج الاقتصادى الدولى الذى يعقد خلال الفترة من 6 إلى 8 يونيو لبحث سبل تعزيز التعاون فى المجال الاقتصادى والتجارى والمالى والاستثمارى وإيجاد حلول للمشكلات التى يواجهها الاقتصاد العالمى وذلك بمشاركة عدد كبير من الشخصيات السياسية والاقتصادية البارزة على الصعيد الدولى ورؤساء بعض الدول وممثلى شركات كبرى من عدة دول.

وقال الوزارة إن هذا المنتدى يمثل حدثاً دولياً سنوياً مميزاً في عالم الاقتصاد والمال والأعمال باعتباره منصة بارزة لالتقاء قادة القوى الاقتصادية العالمية لمناقشة كافة التحديات الاقتصادية والتجارية التي تواجهها روسيا ودول العالم، فضلاً عن كونه فرصة جيدة لإبرام العديد من الاتفاقيات والصفقات ومذكرات التفاهم بين كبرى المؤسسات الاقتصادية والمالية العالمية بالإضافة الى جلسات المناقشة التي تتناول مختلف التوجهات الاقتصادية، مشيراً إلى أن المنتدى تحول على مدار السنوات العشرين الماضية إلى منبر عالمي رائد للتواصل بين مجتمعات الأعمال ومناقشة القضايا الاقتصادية الرئيسية التي تواجه روسيا والأسواق الناشئة في العالم.

هذا وقد عقدت الوزارة على هامش زيارتها لمدينة سان بطرسبرج عدد من اللقاءات مع كبار المسئولين ورؤساء كبريات الشركات المشاركة بفعاليات المنتدى، حيث التقطت الوزارة بيتر زيجارتو وزير الخارجية والتجارة المجرى وتناول اللقاء مستقبل التعاون التجارى والصناعى والإستثمارى بين مصر والمجر وعدد من الملفات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، حضر اللقاء الوزير مفوض تجارى ناصر حامد رئيس المكتب التجارى المصرى بموسكو

وتشهد العلاقات المصرية المجرية خلال المرحلة الحالية زخماً سياسياً وإقتصادياً غير مسبوق عكسته الزيارات المتبادلة المكثفة للرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس الوزراء المجرى فيكتور أوربان، مشيراً إلى إمكانية تعزيز العلاقات المصرية المجرية المشتركة لترقى لمستوى الشراكة الإستراتيجية الشاملة خاصة وأن العلاقات الدبلوماسية بين القاهرة وبودابست تمتد لأكثر من 90 عاماً.

وأشارت الوزارة إلى أهمية تعزيز معدلات التبادل التجارى بين مصر والمجر كى ترقى لمستوى العلاقات السياسية المتميزة التى تربط البلدين، لافتاً إلى أن حجم التبادل التجارى بين البلدين بلغ العام الماضى 269 مليون دولار حيث تتضمن أهم بنود التبادل التجارى بين البلدين الأثاث والصناعات الطبية والحاصلات الزراعية والسلع الهندسية والإلكترونية والصناعات الغذائية والغزل والمنسوجات والمفروشات والملابس الجاهزة والمنتجات الكيماوية والأسمدة ومواد البناء.

وقالت إن اللقاء إستعرض مبادرة تجمع دول الفيشجراد لإنشاء منطقة صناعية خاصة بدول التجمع في مصر، لافتاً إلى أهمية دعم المجر لهذا الملف مع باقى الدول أعضاء التجمع والتى تشمل التشيك وبولندا وسلوفاكيا بهدف وضع الخطوات المبدئية لهذا التعاون الإقليمى.

وأشارت الوزارة إلى أن اللقاء أكد أهمية تفعيل دور مجلس الأعمال المصرى المجرى في دفع التعاون بين البلدين خاصة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والسكك الحديدية وتنقية المياه وإنتاج وحدات مياه الشرب والزراعة، لافتاً فى هذا الاطار الى انه تم الاتفاق على عقد منتدي اعمال مجري مصري خلال شهر سبتمبر القادم بالقاهرة بحضور كبري الشركات المجرية خاصة في مجال الصناعات الهندسية والمكونات الى جانب مشاركة شركات من دول الفيشجراد

كما أعلنت وزارة التجارة والصناعة ان شركتين من كبريات الشركات المجرية في مجال الاضاءه والاتوبيسات والشاحنات تعتزمان نقل انتاجهما الي مصر وسيقوم مسئولين من الشركتين بزيارة مصر خلال هذا الشهر لبحث تفاصيل المشروعات الاستثمارية .

ونوهت الوزارة إلى أهمية تعزيز التعاون التجارى والصناعى بين مصر والمجر بأسواق دول القارة الإفريقية خاصة في ظل ترأس مصر للاتحاد الإفريقى العام الجارى، مشيراً إلى إمكانية تنفيذ برامج مشتركة في مجال التدريب وبناء القدرات للشركات الصغيرة والمتوسطة.

ولفتت الوزارة إلى أن هناك فرصاً ضخمة للتعاون بين مصر والمجر في مجالات الصناعات الهندسية والصناعات الغذائية والطاقة المتجددة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والرعاية الصحية والسياحة ومعالجة المياه، مشيراً إلى إمكانية نفاذ الصادرات المصرية للأسواق المجرية من خلال ميناء كوبر بسلوفينيا خاصة وأن هناك مشروع قائم بين وزارة النقل المصرية وإدارة ميناء كوبر للربط البحرى بين مينائ الأسكندرية ودمياط وميناء كوبر

ومن جانبه أكد بيتر زيجارتو وزير الخارجية والتجارة المجرى حرص بلاده على تعزيز أطر التعاون الاقتصادى والتجارى مع مصر باعتبارها أحد أهم الشركاء التجاريين للمجر في منطقة الشرق الأوسط

وأضاف زيجارتو أن عام 2018 شهد طفرة كبيرة في مجال التعاون الاقتصادى بين البلدين بالتوقيع المشترك بين مصر والمجر وروسيا على اتفاق تعاون لتمويل وتوريد 1300 عربة قطار لتطوير قطاع السكك الحديدية في مصر برأسمال يتجاوز المليار يورو وهي الصفقة الأكبر في تاريخ هيئة السكك الحديدية في مصر، مشيراً إلى انه تم الاتفاق على الانتهاء من الصيغة النهائية لاتفاق تمويل صفقة القطارات خلال الشهر الحالي .

وقال أن حجم الإستثمارات المجرية بالسوق المصرى يبلغ نحو 41.5 مليون دولار في عدد 60 مشروعاً في قطاعات التصنيع والخدمات والسياحة.

هذا وقدم وزير الخارجية والتجارة المجرىالتعازي لمصر في ضحايا الارهاب، مؤكدا وقوف ومساندة المجر لجهود مصر في محاربة الارهاب ومكافحة الهجرةغير الشرعية ، مشيدا بجهود الرئيس السيسي في هذا الشأن لجعل العالم اكثر امنا وسلاما .

كما شملت لقاءات الوزارة مع سيرجى كوجوجن رئيس مجلس إدارة مجموعة كاماز الروسية حيث إستعرض اللقاء عدد من المشروعات المستقبلية التى تدرس الشركة تنفيذها في السوق المصرى في مجال إنتاج الشاحنات وعربات الدفع الرباعى في مصر والتصدير للأسواق العربية والإفريقية، مشيراً إلى أهمية الاستفادة من خبرات الشركة في المشروعات القومية التى تنفذها الحكومة حاليا فى مختلف المجالات