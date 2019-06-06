العيد X فى 13 مشهدا.. بكاء وفرح وكحك وبلالين وبلا مخدرات

البهجة والسرور وصلة الرحم والإفطار العائلى واللمه حالة ينتظرها المسلمون بعد صيام 30 يوما خلال شهر رمضان المبارك، والذي ينتهى بفرحة عيد الفطر والذى تخلله العديد من المشاهد المبهجة بمختلف محافظات الجمهورية.



رصدت اليوم السابع أجواء أول أيام عيد الفطر المبارك بعدد من المحافظات في تقريرها التالى.









1- دموع وأحضان المساجين وبنحبك يا سيسى

كانت أبرز المشاهد التى تصدرت اليوم الأول لعيد الفطر المبارك في حفل الإفراج عن الغارمين وبعض المسجونين المفرج عنه اليوم، تنفيذا لقرار العفو الرئاسى بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وبمجرد أن وقع نظر المفرج عنهم من منطقة سجون طرة على ذويهم، أسرعوا نحوهم واحتضنوهم، ليدخل الجميع فى نوبات بكاء فرحا بالإفراج وقضاء العيد مع الأهل. وردد المسجونون وذووهم هتاف "بنحبك يا سيسى" الذى سيطر على الأجواء وتردد عاليا لأوقات طويلة ومتكررة.

كان قطاع السجون قد أفرج اليوم عن عدد من المسجونين، بينهم غارمون وغارمات، فى أول أيام عيد الفطر المبارك، ضمن مبادرة "سجون بلا غارمين أو غارمات" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وأنهت مصلحة السجون الإجراءات تنفيذا لتوجيهات قيادات الوزارة بسرعة الإفراج عمن يشملهم قرار

العفو.









2- زيارة المقابر



حرص عدد كبير من المواطنين اليوم على زيارة أحبائهم فى دار الحق داخل المقابر بمناطق السيدة نفيسة والسيدة عائشة وعين الصيرة قادمين بالورود ودموع الفراق كما حرص بعض المواطنين على توزيع الكحك العيد رحمة ونور على ذويهم داخل القبور .









3- ركوب الجمال والحناطير بالهرم



شهدت منطقة آثار الهرم، منذ الساعات الأولى من صباح أول أيام عيد الفطر المبارك، اقبالاً كبيرًا من المواطنين للاحتفال بالعيد، حيث حرص العديد من الشباب والأطفال على ركوب الجمال والحنطور فى محيط الأهرامات.

3- الدراجات بالفسطاط.



رصدت عدسة "اليوم السابع" فرحة الأطفال واحتفالاتهم فى أول أيام عيد الفطر المبارك بحديقة الفسطاط، حيث استمتع الأطفال بالملاهى وركوب الدرجات، وارتسمت البهجة على وجوههم وسادت حالة من البهجة بيا المعيدين وسط المسطحات الخضراء.







4- البحر والشواطئ



توافد المعيدون على الشواطئ المختلفة لقضاء وقت ممتع وسط اسرة على شاطئ البحر، احتفالاً بعيد الفطر المبارك، وهروباً من درجة الحرارة المرتفعة، وشهدت شواطئ الإسكندرية، خاصة المجانى منها، إقبالا كبيرا منذ الصباح الباكر فى أول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك للاستمتاع بهواء البحر، وقضاء إجازة سعيدة على شواطئ عروس البحر المتوسط الساحرة ، وأعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، عن توفير 51 شاطئ لاستقبال الوافدين والمصطافين فى إجازة عيد الفطر .









"

5- فرحة وضحك ولعب"في حديقة الحيوان



استقبلت حديقة حيوان الجيزة زوارها فى أول أيام عيد الفطر المبارك، حيث عمت الفرحة وجوه الأطفال الذين يستمتعون بمشاهدة الحيوانات، ويلعبون مع أصدقائهم.

وكانت هناك استعدادات خاصة لحديقة حيوان الجيزة، نظرنا لأنها أكبر الحدائق بخطة لمواجهة الازدحام ومنع تكدس الزائرين، وزيادة عدد منافذ بيع التذاكر، ووضعت خطة كبيرة تتناسب مع الاعداد الكبيرة من جمهور الزائرين نظراً لأن حدائق الحيوان دائماً هى النجم الجاذب للزائرين فى الاعياد والمناسبات

.







6- السيلفي وركوب الخيل ب10 في أسيوط



احتفل عدد كبير من المواطنين صباح اليوم الأربعاء، عقب انتهاء صلاة عيد الفطر بساحة مسجدى ناصر وأبو الجود بمدينة أسيوط، بالتقاط الصور التذكارية و"السيلفي" وسط أجواء خيمت عليها البهجة وفرحة العيد وعبر المواطنون عن فرحتهم بالتقاط الصور السيلفي والصور التذكارية التي تجمعهم بعائلاتهم وأصدقائهم قبل وبعد الصلاة بالتزامن مع أول أيام عيد الفطر.



بينما حرص العديد من الشباب والأطفال، على اللعب واللهو بالموتوسيكلات وركوب الخيل، وسط أجواء خيمت عليها البهجة والفرحة بأول أيام عيد الفطر المبارك وقال هانى توفيق، أحد الباعة القائمين على تأجير الموتوسيكلات والخيول: "أحرص على الوقوف بالقرب من المتنزهات والحدائق العامة لتأجير الخيول والموتوسيكل للشباب والأطفال مقابل 10 جنيهات".







7- أقباط يشاركون المسلمين فرحتهم بالعيد في طهطا بسوهاج



شارك بعض القراء ومنهم مايكل فكرى، في خدمة صحافة المواطن باليوم السابع، مجموعة من الصور لتهنئة أقباط طهطا أشقاءهم المسلمين بقدوم عيد الفطر المبارك، قائلا: "فكرنا نشارك ونعيد مع اخواتنا في صلاة العيد ".









8- التصوير على محور روض الفرج



شارك بعض القراء اليوم أجواء الاحتفالات على محور روض الفرج من مختلف المناطق وأرسل القارئ رمضان إبراهيم، من مدينة السادات صور احتفالية له ولاسرته لقضاء العيد على محور روض الفرج احتفالا بأول أيامه .







9- المتاحف ب5 جنيهات للطلبة



قال الدكتور ولاء بدوى، مدير عام متحف قصر المنيل، إن متحف القصر مفتوح لاستقبال الزوار خلال ايام عيد الفطر المبارك، وفتح من من الساعة التاسعة صباحأ، وحتى الخامسة مساءً، وبدون يوم أجازة موضحا أن أسعار تذاكر الدخول لمتحف القصر تبلع 20 جنيه، للمصريين، وللطبلة بـ 5 جنيهات، كما أن مجلس الإدارة الآثار وافق على أن تكون تذكرة الأفارقة والعرب نفس ثمن تذكرة المصريين، احتفلا برئاسة مصر للاتحاد الأفريقى 2019م، أما التوصيل عن طريق التليون المحمول فتبلغ سعر التذكرة 20 جنيه، لكبار السن فوق الـ 60 سنه مجانا بعد التأكد من البطاقة الشخصية.





10- البلالين بالبدرشين



أدى الآلاف من المواطنين صلاة عيد الفطر المبارك بساحة إحدى المساجد الكبرى فى قرية مزغونة بالبدرشين، حيث حرص الأهالى على أصطحاب أطفالهم وسط فرحة كبيرة بالاحتفال بالعيد، كما قام الشباب بالتقاط صور سيلفى وحمل الأطفال البلالين التي ظهرت بكثرة في صور المحتفلين.







11- العيد أحلى بدون مخدرات



بمناسبة عيد الفطر المبارك، أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع لوزيرة التضامن الاجتماعى، اليوم الأربعاء، مبادرة "عيدك أحلى بدون تدخين وتعاطى.. عيش فى أمان من غير دخان" واتت تلك المبادرة فى إطار جهود الصندوق المتواصلة لتوعية الشباب والأطفال بالآثار السلبية للتدخين وتعاطى المخدرات، وتوعية الأسر بمراحل الاكتشاف المبكر للتعاطى، وتغطية الحدائق والمتنزهات بلجان التوعية على مدار أيام عيد الفطر المبارك.





12- زيارات المحافظين



رسم مسئولي عدد من المحافظات الضحكة على وجوه الايتام حيث زار المحافظون دور الايتام والجمعيات الخيرية لرسم البهجة في احتفالات العيد وقدموا العيديات والهدايا المختلفة للأطفال ومنها الكحك والورود وزار محافظ بورسعيد دار المسنين بينما وزع محافظ الشرقية على عمال النظافة الهدايا وذلك لبث البهجة والسعادة في نفوسهم ، وقدم محافظ شمال سيناء لمهنئيه كعك العيد فى تقليد قال إنه تحرص محافظة شمال سيناء عليه كل عيد ويقيمه كل محافظ، لافتا إن محافظة شمال سيناء جميع من فيها من أهالى قريبين من بعضهم البعض وهم عائلة واحدة يحرصون على أن يتشاركون سويا فرحة العيد، وفى كلمته للأهالى قال محافظ شمال سيناء إن مصر قوية والانتصار على الإرهاب يتواصل .





13- توزيع 198 الف ممرضة خلال نوبتجيات العيد



أكدت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، أنه تم التوصية بتوفير أعداد مناسبة من التمريض كنوبتجيات بالمستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية طوال أيام عيد الفطر المبارك، لضمان استمرار خدمات الطوارئ الطبية للمواطنين، وأضافت، إن وزارة الصحة قبيل الأعياد والمواسم تعيد توزيع القوى التمريضية التى يبلغ عددها 198 ألف ممرضة بوزارة الصحة لضمان توفير التمريض لأداء الخدمات للمرضى بشكل منتظم خاصة الطوارئ والمحجوزين بالمستشفيات، مؤكدة أن ذلك يستهدف ضبط أداء التمريض فى النوبتجيات

والسهر.