"العلاج الحر" يحذر من عدم علاج الحالات الطارئة بالمستشفيات الخاصة بالمجان

كتب وليد عبد السلام

حذر قطاع العلاج الحر والتراخيص الطبية ، من عدم تنفيذ المستشفيات الخاصة قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1063 لسنة 2014 الخاص بعلاج الحالات المرضية أول 48 ساعة طوارئ مجانًا.

ويستفيد من قرار رئيس الوزراء بعلاج الطوارئ أول 48 ساعة ما يقرب من 10 ملايين حالة طارئة تتوجه للمستشفيات الخاصة والحكومية سنويًا.

يذكر أن 2067 مستشفى خاص ملزم ، بتنفيذ قرار رئيس الوزراء ، بعلاج الحالات الطارئة بالمجان على أن يتم تخير المريض بالبقاء أو استكمال العلاج فى مستشفى أخر على نفقة الدولة أو التأمين الصحى مع توفير سيارة إسعاف لنقلة بالمجان بعد التنسيق مع المستشفيات المطلوب نقلة اليها .