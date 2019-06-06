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العربية: إحباط محاولة لتحرير عمر البشير ورموز نظامه من سجن كوبر بالسودان

الخميس، 06 يونيو 2019 01:17 ص
العربية: إحباط محاولة لتحرير عمر البشير ورموز نظامه من سجن كوبر بالسودان الرئيس السودانى السابق عمر البشير - أرشيفية
وكالات الأنباء

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نشرت "العربية الحدث"، معلومات عن مصادر مطلعة، تفيد إحباط القوى الأمنية فى السودان محاولة لتحرير عمر البشير ورموز نظامه من سجن كوبر.

وأوضحت أن أكثر من 100 من كتائب النظام السودانى السابق هاجموا سجن كوبر ليل الثلاثاء، بهدف تحرير البشير ورموزه، إلا أن القوى الأمنية ألقت القبض على بعض العناصر التى شنت الهجوم، كما أكدت المصادر أن الرئيس السابق عمر البشير ورموز النظام لازالوا داخل سجن كوبر، وأفادت المصادر بأنه تم تعزيز الحراسة وزيادة التعزيزات الأمنية فى محيط السجن بعد الحادثة.

يذكر أن البشير كان عزل واعتقل فى 11 أبريل الماضى، وأكد وزير الدفاع السودانى ورئيس اللجنة الأمنية العليا، الفريق أول عوض بن عوف، فى حينه، اقتلاع نظام عمر البشير والتحفظ على الرئيس السودانى السابق فى مكان آمن وتعطيل الدستور.

وبعد أيام قليلة من اعتقاله نقلت وكالة "رويترز"، عن مصدرين من عائلة البشير، أنه نُقل إلى سجن كوبر فى العاصمة الخرطوم، وقال مصدر فى السجن إن البشير محتجز فى حبس انفرادى تحت حراسة مشددة.

كما تم اعتقال أكثر من 100 شخصية مقربة من الرئيس السودانى السابق، من بينهم رئيس الحكومة محمد طاهر أيلا ووزير الدفاع السابق، عبد الرحيم محمد حسين، ورئيس حزب المؤتمر الوطنى المكلف أحمد هارون، والنائب الأول السابق للبشير على عثمان محمد طه، وبكرى حسن صالح النائب الأول السابق للبشير، وغيرهم، ووجهت النيابة العامة إلى البشير فى مايو تهماً بقتل متظاهرين، فضلاً عن غسيل أموال وحيازة مبالغ ضخمة.

 


عمر البشير

وزير الدفاع السودانى

سجن كوبر السودانى

مظاهرات السودان

ثورة السودان

الرئيس السودانى السابق

قوات الامن السودانية

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