"الطب الوقائى " استمرار حملات مراقبى الأغذية على مصانع اللحوم والأغذية

كتب وليد عبد السلام

أكد قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان ، استمرار ادارات مراقبة الاغذية بمديريات الشئون الصحية بمحافظات الجمهورية فى تكثيف الحملات على المنشأت الغذائية طوال أيام عيد الفطر المبارك .

وتشمل الحملات المرور على مصانع الأغذية وسلاسل السوبر ماركت، والمخازن، مع متابعة توافر الاشتراطات الصحية لأماكن تداول الاغذية، وسحب العينات من الأغذية المعروضة خاصة اللحوم، والأسماك، والمجمدات والعصائر.

ويشار إلى أن مراقبى الأغذية يحملون الضبطية القضائية ما يمكنهم من تحرير المحاضر للمخالفين وإحالتهم إلى جهات التحقيق، وكذلك غلق المنشأت الغذائية أو وقف تراخيصها.