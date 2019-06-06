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الشقيانين فى العيد.. 6 مهن لا تعرف الإجازة.. أبرزهم الشرطة والجيش والأطباء

الخميس، 06 يونيو 2019 02:16 م
الشقيانين فى العيد.. 6 مهن لا تعرف الإجازة.. أبرزهم الشرطة والجيش والأطباء تأمينات الشرطة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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يحل علينا عيد الفطر المبارك، وينتظر الجميع الحصول على إجازاتهم الرسمية، للاستمتاع بالعطلات والتنزه بالحدائق والمتنزهات العامة.

 

وبالرغم من أن هذه الإجازات رسمية من الدولة، إلا أن هناك بعض الوظائف يحرم أصحابها من التمتع بالإجازات بالأعياد، بل وتكثف أعمالهم خلال تلك الأوقات، ويوضح "اليوم السابع" المهن التى تحرم من إجازة العيد الرسمية.

 

1- "رجال الأمن".. رجل حفظ الأمن سواء كان فى الجيش أو الشرطة، كونها مهنة فى الأساس تتلخص فى توفير الأمن والأمان، وحماية المواطنين، وتعتبر الأعياد عملا إضافيا على رجال الأمن، فتعزز قوات الأمن بالشوارع لتوفير الأمن وحماية المواطنين أثناء الاحتفالات، كما يزداد تأمين حدود البلاد من رجال الجيش.

 

2-"رجال المطافئ".. يستعد رجال المطافئ لحدوث أى أمر غير طبيعى، أو إندلاع حرائق، لينطلقوا للسيطرة على الأماكن التى تحدث بها الحوادث، فيظلوا على استعداد تام خلال أيام العيد.

 

3-"الصحفى".. مهنة الصحافة عموما تعتمد على نقل وتغطية الأحداث بمختلف أنواعها وفى أى توقيت، فالصحافة مهنة لا تقبل الانقطاع، وخصوصًا بعد ظهور الصحافة الإلكترونية التى تعتمد على السرعة والضخ المستمر للأخبار، فضلًا عن تغطية الأعياد والمناسبات وأماكن الاحتفالات، والصلوات وغيرها.

 

4- "الأطباء".. الطبيب من المهن أيضا التى لا تعرف الراحة، فيتعلق عمل الطبيب بالمرض الذى قد يأتى فى أى وقت سواء كان عيد أو غيره، وتعتبر الأعياد من أكثر الأوقات التى تستقبل فيها المستشفيات حالات التسمم وغيرها.

 

5-"عمال النظافة".. من الصعب الاستغناء عنهم في أيام الأعياد، وذلك لزيادة الإقبال على الأماكن العامة، وما يتركوه من مخلفات ورائهم، فوجودهم إلزامى لتنظيف هذه الأماكن.

 

6-"السائقين".. الأعياد بالنسبة للسائقين هى موسما جيد للغاية، فسائقو الأتوبيسات والمترو وغيره لا غنى عنهم فى الأعياد لنقل المواطنين من وإلى الحدائق وأماكن الاحتفالات.


اجازة العيد

الشرطة

الجيش

عيد الفطر

اجازة عيد الفطر

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التعليقات 2

عدد الردود 0

بواسطة:

Mostafa

المهن غير مكتملت

اكيد مش بس الجيش ولا الشرطه هما الشقيانين بس قطاع السياحه،😡

عدد الردود 0

بواسطة:

محمد عبد الهادى

رجال طوارئ الكهرباء

رجال طوارئ الكهرباء 121 نفس الحال ولا يقلون اهميه اطلاقا 24 ساعه على مدار اليوم لا اعياد ولا اجازات فى خدمه المواطنين دايما

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