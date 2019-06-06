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الشباب والرياضة بسوهاج: 5 شاشات عملاقة و70 شاشة صغيرة للجماهير بأمم أفريقيا

الخميس، 06 يونيو 2019 10:41 م
الشباب والرياضة بسوهاج: 5 شاشات عملاقة و70 شاشة صغيرة للجماهير بأمم أفريقيا كأس امم أفريقيا
سوهاج محمود مقبول

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لا صوت يعلو فوق صوت البطولة شعار رفعته مديرية الشباب والرياضة بمحافظة سوهاج في إطار استعداداتها للبطولة الإفريقية التي تنظمها مصر في الفترة من 15 يونيو المقبل، على أن يكون حفل الختام والمباراة النهائية في 13 يوليو 2019.

حيث انتهت المدرية برئاسة كمال أبو ضيف وكيل وزارة الشباب والرياضة من خلال إقامة 5 شاشات عملاقة لمشاهدة مباريات البطولة بالمجان للجمهور بالمحافظة وحددت المديرية أماكن تلك الشاشات العملاقة لتكون داخل ستاد سوهاج الرياضى وداخل نادى سوهاج الرياضى وداخل مركز شباب الرى وداخل مركز شباب حى راشد وداخل مركز شباب الزهور وسط النيل وذلك على القناة الناقلة للمباريات تايم سبورت.

ولم يقتصر استعدادات المديرية عند هذا الحد بل تم تجهيز القاعات داخل 70 مركز شباب على مستوى المحافظة لاستقبال الجماهير لمشاهدة لكافة المباريات مع التنبيه على المستأجرين للكافتريات بمراكز الشباب والأندية بتشغيل شاشات العرض طوال مدة البطولة.

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة لـ "اليوم السابع" أنه خلال مباريات المنتخب المصرى سوف يتم الإعلان عن مسابقة بين الحضور لتوقع نتيجة مباراة المنتخب وسوف يتم اختيار 3 فائزين في مركز شباب أو نادى الذى تبث به المباريات ويتم تسليم الجائزة عقب الانتهاء من المباراة بالإضافة إلى الجماهير التي تشاهد المباريات أمام الشاشات العملاقة.

 

 

 


الشباب والرياضة

الامم الافريقية

سوهاج

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