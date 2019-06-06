السيطرة على حريق بكابينة كهرباء فى الخصوص بالقليوبية

القليوبية نيفين طه

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية علي حريق شب فى كابينة كهرباء فى منزل بشارع مسجد نداء الحق بمدينة الخصوص، دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.

كان اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، تلقى اخطارًا من اللواء حاتم حسين، مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، اخطارًا من الأهالي بنشوب حريق بكابينة كهرباء بمنزل بشارع نداء الحق بمدينة الخصوص ونتج عن الحريق تلف بعض متعلقات إحدى الشقق السكنية بالمنزل، وتم فصل التيار الكهربائى والسيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.