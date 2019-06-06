السجن 6 سنوات لفيتنامى بتهمة نشر مواد "معادية للدولة" على فيسبوك

قضت محكمة فيتنامية اليوم الخميس، بسجن رجل ستة أعوام بتهمة نشر مواد على فيسبوك تقول الحكومة إنها "معادية للدولة".

وذكرت وكالة الأنباء الفيتنامية، أن المحكمة وجهت إلى نجوين نجوك (38 عاما) تهمة "اختلاق ونشر معلومات ومواد معادية للدولة" وذلك خلال المحاكمة التى استمرت يوما واحدا فى إقليم بن تري الواقع فى دلتا نهر ميكونج.

وذكر بيان للشرطة أنها ألقت القبض على نجوك في سبتمبر بعدما تبين أنه كتب ونشر مواد ومقاطع فيديو معادية للدولة على صفحته بموقع فيسبوك بين شهري مارس وأغسطس من العام الماضي.

وقال البيان إنه حرض الناس أيضا على المشاركة في احتجاجات خلال شهر يونيو وفي العيد القومي لفيتنام في سبتمبر من العام الماضي. وفي يناير اتهمت فيتنام فيسبوك بانتهاك قوانينها من خلال السماح للمستخدمين بنشر تعليقات مناهضة للحكومة.

وامتنعت متحدثة باسم فيسبوك عن التعقيب على محاكمة اليوم.

وذكرت وكالة الأنباء الفيتنامية أن نجوك سيوضع قيد الإقامة الجبرية في المنزل لخمسة أعوام بعد انقضاء مدة سجنه.