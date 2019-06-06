الزنجبيل والحبهان لزيادة حرق الدهون فى الجسم

كتبت فاطمة ياسر

بعد الخروج من شهر رمضان نسبة كبيرة من الأشخاص يعانون من زيادة الوزن بشكل مبالغ فيه، ويسعون للقضاء على هذا الأمر عن طريق القيام بالعديد من الأنظمة المختلفة التي تساهم بشكل كبير في التخلص من الوزن الزائد والسمنة، لذا هناك بعض المشروبات المهمة التي تزيد من ارتفاع نسبة حرق الدهون فى الجسم وتعمل على زيادة حرق الدهون بالجسم، وذلك وفقا لموقع"healthline".

- مشروب الزنجبيل

يحتوى على العديد من العناصر الغذائية المهمة لجسم الإنسان، والتى من شئنها زيادة حرق الدهون بالجسم بشكل جيد وقوي.

- الحبهان

يحتوى على نسبة عالية من الألياف، وهذا يتسبب في الكثير من الفوائد الهامة لجسم الإنسان، ومن شأنها زيادة حرق الدهون بالجسم.

- الكركم

يحتوي على مضادات الأكسدة المهمة لجسم الإنسان، وهذا يجعله يعمل على زيادة حرق الدهون بشكل قوي وجيد في الجسم.

- الكمون

يعد من الأعشاب الجيدة التي تساعد علي زيادة حرق الدهون في الجسم، ويمكنك تناولها دائما.