الرئيس ترامب يشيد بالجنود الأمريكيين الذين شاركوا في معركة "نورماندي"

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أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم،الخميس، بالجنود الأمريكيين الذين شاركوا في أكبر إنزال بحري في التاريخ في منطقة (نورماندي) الفرنسية؛ لتحرير أوروبا من ألمانيا النازية أثناء الحرب العالمية الثانية.

وقال ترامب - في كلمة القاها في مقبرة نورماندي الأمريكية؛ لتكريم أولئك الذين ماتوا وشاركوا في المعركة -: "أنتم مصدر فخر للولايات المتحدة"، لافتا إلى أن 10 الآلاف من الأمريكيين ضحوا، في هذا المكان قبل 75 عاما، بحياتهم من أجل إخوانهم ومن أجل بلدانهم ومن أجل بقاء الحرية.

من جانبه، قال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إن "فرنسا لم ولن تنسي التضحيات التي بذلتها الدول المتحالفة في معركة نورماندي.. وأود بالنيابة عن بلادي الإعراب عن امتناني لكل من شارك في هذه المعركة .. لذا فإنني انحني لكم اليوم".

وأضاف موجها حديثه لترامب: "أمريكا تكون دومًا عظيمة حينما تقاتل من أجل حرية الآخرين"، مشيدا بالدور الذي لعبته الدول الحلفاء بما في ذلك أستراليا وكندا وهولندا ونيوزيلندا وبولندا والمملكة المتحدة.

وشدد ماكرون على أهمية مهمة المنظمات الدولية التي تم انشاؤها بعد الحرب للحفاظ على السلام العالمي، بما في ذلك حلف شمال الأطلسي (ناتو) والاتحاد الأوروبي، حاثًّا لها على ضرورة الحفاظ على دورها.