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الرئيس الفلسطينى يدين الهجوم الإرهابى فى العريش ويعزى الرئيس السيسى

الخميس، 06 يونيو 2019 02:12 ص
الرئيس الفلسطينى يدين الهجوم الإرهابى فى العريش ويعزى الرئيس السيسى الرئيس الفلسطينى محمود عباس - أرشيفية
أ ش أ

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أدان الرئيس الفلسطينى محمود عباس، الهجوم الإرهابى الجبان الذى أدى إلى استشهاد ضابط وعدد من جنود الجيش بمدينة العريش فجر الأربعاء.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن الرئيس عباس قدم فى برقية تعزية، بعثها للرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء الأربعاء، باسمه شخصيا وباسم دولة فلسطين وشعبها، التعازى للرئيس السيسى وللعائلات الثكلى بهذا المصاب الجلل.

وأكد الرئيس عباس، فى البرقية، وقوف الشعب الفلسطينى وقيادته إلى جانب الشعب المصرى وقيادته فى مواجهة الإرهاب الأعمى الذى يستهدف أمن مصر وسلامة أراضيها.

وجاء فى البرقية "تلقينا الخبر ببالغ التأثر، وندين بأشد العبارات هذه الهجمات الإرهابية الجبانة، ونحن على ثقة بأن الجيش المصرى وقوات أمنه البطلة ستواصل رسالتها لخلق الأمن والاستقرار فى ربوع مصر الغالية، تحت قيادة فخامتكم، داعين الله تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يحفظكم ومصر وشعبها الشقيق بأمن وخير وسلام".

 


الشرطة المصرية

مدينة العريش

الرئيس الفلسطينى

الرئيس السيسى

عبد الفتاح السيسى

مكافحة الارهاب

الحرب على الارهاب

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