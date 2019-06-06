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الرئيس الروسى يصف أنصار زعيم المعارضة الفنزويلى بالـ"مجانيين"

الخميس، 06 يونيو 2019 04:57 م
الرئيس الروسى يصف أنصار زعيم المعارضة الفنزويلى بالـ"مجانيين" الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
أ ش أ

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وصف الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس مؤيدى زعيم المعارضة الفنزويلى خوان جوايدو بالـ"مجانين".

 

وأضاف بوتين - حسبما ذكرت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية الإخبارية - أن وصفه لا ينطبق على "جوايدو"، لافتا إلى أنه يتعامل معه بنظرة حيادية، ويعتبره "رجل جيد".


وأشارت الشبكة إلى أن روسيا والصين تدعمان الرئيس الفنزويلى الحالى نيكولاس مادورو مقابل دعم عدد كبير من الدول الغربية لجوايدو الذى أعلن نفسه رئيسا مؤقتا لفنزويلا فى يناير الماضي، حيث أكد جوايدو، الذى كان رئيسا للبرلمان حينها، أن الدستور يكفل له ذلك إلى حين الدعوة لإجراء انتخابات جديدة.


يذكر أن فنزويلا تشهد حالة من التوتر وأعمال العنف منذ أن فاز مادورو فى /مايو/ من العام المنصرم بفترة ولاية رئاسية ثانية لمدة 6 سنوات فى انتخابات تزعم المعارضة تعرضها للتزوير.


فلاديمير بوتين

روسيا

فنزويلا

المعارضة فى فنزويلا

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