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الرئيس الروسى: الشعب الفنزويلى هو من يقرر مصير مادورو

الخميس، 06 يونيو 2019 07:20 م
الرئيس الروسى: الشعب الفنزويلى هو من يقرر مصير مادورو الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
أ ش أ

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قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين اليوم الخميس إن الشعب الفنزويلى وحده من يجب عليه حل الأزمة فى البلاد، وتقرير المصير السياسى للرئيس نيكولاس مادورو.

وأضاف بوتين - خلال لقاء مع رؤساء تحرير وكالات الأنباء العالمية على هامش منتدى سان بطرسبرج الاقتصادى الدولى - "يجب حل الأزمة فى فنزويلا من قبل الشعب الفنزويلي. والشعب أيضا هو من يجب أن يقرر ما إذا كان السيد مادورو سيبقى فى السلطة أم لا، من خلال الحوار والتشاور والتفاعل بين القوى السياسية المختلفة. وحسب علمي، فإن الرئيس مادورو اقترح هذا"، وفقا لما أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية.


وتشهد فنزويلا أزمة اقتصادية وسياسية خانقة تفاقمت إثر الانقسام فى المجتمع بين مؤيدى الرئيس نيكولاس مادورو ومؤيدى خوان جوايدو، الذى نصب نفسه يوم 23 يناير الماضي، رئيساً مؤقتاً للبلاد.


ويعقد منتدى بطرسبورج الاقتصادى الدولى فى مدينة سان بطرسبورج الروسية، خلال الفترة من 6 إلى 8 يونيو الجاري. 


ويعد منتدى بطرسبورج حدثا سنويا اقتصاديا روسياً يُعقد منذ عام 1997. وشهد عام 2005 مشاركة الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، ومنذ ذلك الحين، يقوم بوتين بزيارة المنتدى سنوياً. 


ويشارك فى المنتدى، مدراء أكبر الشركات الروسية والأجنبية بالإضافة إلى ساسة ورؤساء حكومات ووزراء. ويسمّى منتدى سان بطرسبورج الاقتصادى بـ"منتدى دافوس الروسي"، نظراً لحجمه ومستوى المشاركين فيه.


روسيا

بوتين

فنزويلا

مادورو

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