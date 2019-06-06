الذهب يترقب مؤشرات الفائدة الأمريكية بعد نزوله من أعلى مستوياته فى 15 أسبوعا

رويترز

استقرت أسعار الذهب، اليوم الخميس، لتحوم دون أعلى مستوى سجلته طوال 15 أسبوعا، الذى حققته خلال الجلسة السابقة، مدعومة بمخاوف التجارة واحتمال خفض الفائدة الأمريكية، حتى مع إقبال بعض المستثمرين على بيع المعدن النفيس لجنى الأرباح، بعد ارتفاعه فى الآونة الأخيرة.

وبحلول الساعة 5:46 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب فى المعاملات الفورية 0.1% إلى 1331.43 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما بلغ أعلى مستوياته منذ 20 فبراير عند 1343.86 دولار فى الجلسة الماضية، وزاد الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.2% إلى 1335.60 دولار للأوقية.

وقال بنجامين لو، المحلل لدى "فيليب فيوتشرز" ومقرها سنغافورة: "على مدى اليومين الماضيين رأينا أن الأصول العالية المخاطر بدأت التعافى من مؤشرات على اتباع مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكى) موقفا أكثر تيسيرا بقليل.

وذكر "لو" أن المستثمرين جنوا بعض الأرباح بعدما ارتفعت أسعار الذهب 70 دولارا فى الجلسات الخمس الأخيرة، وعززت تقارير اقتصادية ضعيفة صادرة فى الآونة الأخيرة من الولايات المتحدة الرهانات على أن مجلس الاحتياطى الاتحادى سيخفض أسعار الفائدة.

وأظهرت بيانات الوظائف، أن أرباب الأعمال الأمريكيين فى القطاع الخاص عيّنوا موظفين خلال مايو الماضى، بأبطأ وتيرة طوال أكثر من تسع سنوات، فى مظهر ضعف عزاه مُحلّلون إلى تصاعد توترات التجارة العالمية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرّت الفضة فى المعاملات الفورية عند 14.80 دولار للأوقية، بعدما لامست أعلى مستوى فى أكثر من شهر عند 15.04 دولار فى الجلسة السابقة.

وزاد البلاديوم 0.6% إلى 1336.95 دولار للأوقية، بينما ربح البلاتين واحدا بالمئة ليصل إلى 806.97 دولار للأوقية، بعدما بلغ أعلى مستوى فى نحو ثلاثة أسابيع عند 832.63 دولار يوم الأربعاء.