سوبر كورة
Ads
الخميس، 06 يونيو 2019 11:05 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

الذهب يترقب مؤشرات الفائدة الأمريكية بعد نزوله من أعلى مستوياته فى 15 أسبوعا

الخميس، 06 يونيو 2019 10:22 ص
الذهب يترقب مؤشرات الفائدة الأمريكية بعد نزوله من أعلى مستوياته فى 15 أسبوعا سبائك - أرشيفية
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استقرت أسعار الذهب، اليوم الخميس، لتحوم دون أعلى مستوى سجلته طوال 15 أسبوعا، الذى حققته خلال الجلسة السابقة، مدعومة بمخاوف التجارة واحتمال خفض الفائدة الأمريكية، حتى مع إقبال بعض المستثمرين على بيع المعدن النفيس لجنى الأرباح، بعد ارتفاعه فى الآونة الأخيرة.

وبحلول الساعة 5:46 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب فى المعاملات الفورية 0.1% إلى 1331.43 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما بلغ أعلى مستوياته منذ 20 فبراير عند 1343.86 دولار فى الجلسة الماضية، وزاد الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.2% إلى 1335.60 دولار للأوقية.

وقال بنجامين لو، المحلل لدى "فيليب فيوتشرز" ومقرها سنغافورة: "على مدى اليومين الماضيين رأينا أن الأصول العالية المخاطر بدأت التعافى من مؤشرات على اتباع مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكى) موقفا أكثر تيسيرا بقليل.

وذكر "لو" أن المستثمرين جنوا بعض الأرباح بعدما ارتفعت أسعار الذهب 70 دولارا فى الجلسات الخمس الأخيرة، وعززت تقارير اقتصادية ضعيفة صادرة فى الآونة الأخيرة من الولايات المتحدة الرهانات على أن مجلس الاحتياطى الاتحادى سيخفض أسعار الفائدة.

وأظهرت بيانات الوظائف، أن أرباب الأعمال الأمريكيين فى القطاع الخاص عيّنوا موظفين خلال مايو الماضى، بأبطأ وتيرة طوال أكثر من تسع سنوات، فى مظهر ضعف عزاه مُحلّلون إلى تصاعد توترات التجارة العالمية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرّت الفضة فى المعاملات الفورية عند 14.80 دولار للأوقية، بعدما لامست أعلى مستوى فى أكثر من شهر عند 15.04 دولار فى الجلسة السابقة.

وزاد البلاديوم 0.6% إلى 1336.95 دولار للأوقية، بينما ربح البلاتين واحدا بالمئة ليصل إلى 806.97 دولار للأوقية، بعدما بلغ أعلى مستوى فى نحو ثلاثة أسابيع عند 832.63 دولار يوم الأربعاء.


الذهب

الفائدة الامريكية

اخبار الاقتصاد

ارتفاع الذهب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بدء ميكنة الضرائب العقارية.. قاعدة بيانات إلكترونية وربط آلى والسداد من أى مقر

بدء ميكنة الضرائب العقارية.. قاعدة بيانات إلكترونية وربط آلى والسداد من أى مقر

من سجن لمنزل فاخر.. عرض منزل على الطراز الفيكتورى بسعر خيالى .. مش هتصدق

من سجن لمنزل فاخر.. عرض منزل على الطراز الفيكتورى بسعر خيالى .. مش هتصدق

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فى مادة اللغة العربية الجزء «3».. أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد.. وشرح وافٍ لأهم أجزاء المقرر

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فى مادة اللغة العربية الجزء «3».. أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد.. وشرح وافٍ لأهم أجزاء المقرر

حافظ على صحتك بطرق بسيطة.. افطر بدرى والعب رياضة ونظافتك الشخصية مهمة

حافظ على صحتك بطرق بسيطة.. افطر بدرى والعب رياضة ونظافتك الشخصية مهمة

سداسية زعيم الثغر ضمن 10 مباريات لاتنسى للأهلى فى "الأعياد".. فيديو

سداسية زعيم الثغر ضمن 10 مباريات لاتنسى للأهلى فى "الأعياد".. فيديو

ميسى ورونالدو أعلى اللاعبين حصولاً على الأجور الشهرية فى العالم.. صور

ميسى ورونالدو أعلى اللاعبين حصولاً على الأجور الشهرية فى العالم.. صور

مناظرة بين اثنين من مرشحى انتخابات الرئاسة التونسية حول كيفية التعامل مع الإخوان حال وصولهم للحكم.. منذر قفراش:سأحاكم قياداتهم جميعا بتهمة الخيانة العظمى والإرهاب.. ليلى همامى:سأتبع استراتيجية المواجهة الشاملة

مناظرة بين اثنين من مرشحى انتخابات الرئاسة التونسية حول كيفية التعامل مع الإخوان حال وصولهم للحكم.. منذر قفراش:سأحاكم قياداتهم جميعا بتهمة الخيانة العظمى والإرهاب.. ليلى همامى:سأتبع استراتيجية المواجهة الشاملة

اختراق حسابات كل الإعلاميين على موقع الاتحاد الأفريقى قبل "الكان"

اختراق حسابات كل الإعلاميين على موقع الاتحاد الأفريقى قبل "الكان"

فيديو.. أفضل 20 هدفا فى دوري أبطال أوروبا موسم 2018-19

فيديو.. أفضل 20 هدفا فى دوري أبطال أوروبا موسم 2018-19

بعد حصول 2002 سجين عليه.. "اليوم السابع" يوضح الفروق الجوهرية بين "العفو الرئاسى" و"الشرطى" و"الصحى".. ويكشف خطوات التقديم فى العفو.. والهدف إدخال السرور والفرحة على ذوى المساجين

بعد حصول 2002 سجين عليه.. "اليوم السابع" يوضح الفروق الجوهرية بين "العفو الرئاسى" و"الشرطى" و"الصحى".. ويكشف خطوات التقديم فى العفو.. والهدف إدخال السرور والفرحة على ذوى المساجين

الداخلية تثأر لشهدائها فى كمين جنوب العريش.. مقتل 14 إرهابيا في منزل مهجور بحي المساعيد.. خبير أمني: المتطرفون يحاولون الظهور في المشهد مجددا بأعمال يائسة.. ورد الفعل السريع للشرطة كان قوياً.. فيديو وصور

الداخلية تثأر لشهدائها فى كمين جنوب العريش.. مقتل 14 إرهابيا في منزل مهجور بحي المساعيد.. خبير أمني: المتطرفون يحاولون الظهور في المشهد مجددا بأعمال يائسة.. ورد الفعل السريع للشرطة كان قوياً.. فيديو وصور

باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل قادة العالم يحتفلون بذكرى نورماندى الـ75.. روسيا والصين ملتزمتان بالتنفيذ الكامل لخطة البرنامج النووى الإيرانى.. أمير الكويت يعزى السيسى فى ضحايا العريش

باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل قادة العالم يحتفلون بذكرى نورماندى الـ75.. روسيا والصين ملتزمتان بالتنفيذ الكامل لخطة البرنامج النووى الإيرانى.. أمير الكويت يعزى السيسى فى ضحايا العريش

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة