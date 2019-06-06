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"الدفاع الأفغانية": سنستعيد الأجزاء التى سيطرت عليها طالبان فى المستقبل القريب

الخميس، 06 يونيو 2019 02:31 م
"الدفاع الأفغانية": سنستعيد الأجزاء التى سيطرت عليها طالبان فى المستقبل القريب قادة طالبان
أ ش أ

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أكد أسد الله خالد القائم بأعمال وزير الدفاع الأفغاني، أن القوات الأفغانية ستتمكن من استعادة الأجزاء التي سيطرت عليها حركة طالبان في المستقبل القريب، لأنها كثفت عملياتها ضد المسلحين.

 

وقال خالد - في تصريح أدلى به أثناء زيارته لإقليم زابل بجنوب البلاد ونقلته قناة "طلوع نيوز" الأفغانية اليوم الخميس - إن طالبان لم تحقق أي إنجاز في هجومها الربيعي، وتابع قائلا "حتى الآن تمكنا من استعادة السيطرة على واحدة من المقاطعات التي سيطرت عليها طالبان، وسنستعيد السيطرة على أجزاء أخرى من البلاد في المستقبل القريب".

 

وخلال الزيارة، أعرب شيوخ القبائل في زابل عن قلقهم بشأن وجود طالبان في الإقليم، إلا أن خالد أكد لهم أن القوات الأفغانية لديها القدرة على الحفاظ على مواقعها الأمنية والدفاع عنها وعن الإقليم.

 


افغانستان

طالبان

هجوم

القوات الأفغانية

مسلحون

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