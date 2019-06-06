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الخطوط الجوية السعودية تسير أولى رحلاتها إلى "مراكش" المغربية

الخميس، 06 يونيو 2019 08:03 م
الخطوط الجوية السعودية تسير أولى رحلاتها إلى "مراكش" المغربية الخطوط الجوية السعودية
أ ش أ

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سيّرت الخطوط الجوية السعودية، اليوم الخميس، أولى رحلاتها المباشرة والمنتظمة إلى "مراكش" ثانى وجهاتها فى المملكة المغربية بعد الدار البيضاء وبواقع (3) رحلات أسبوعياً فى الاتجاه الواحد انطلاقاً من جدة ، بعد أقل من أربع وعشرين ساعة من تدشين رحلاتها إلى "أثينا".

 


وأكد مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية المهندس صالح الجاسر - وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية - أن تدشين الوجهة الثانية للخطوط السعودية فى المغرب يعكس النمو المتواصل لحركة السفر بين المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية، فى ظل ما تشهده العلاقة بين البلدين الشقيقين من تطور مستمر وتعزيز لأواصرها الوثيقة.

 


وأضاف : "بدأت الخطوط السعودية تشغيل رحلاتها إلى المغرب فى الأول من مارس عام 1967م برحلة أسبوعية واحدة تمر بعدة محطات قبل الوصول إلى وجهتها "الرباط"، واليوم تسيّر "السعودية" الكثير من الرحلات المباشرة والمنتظمة إلى المملكة المغربية يصل معدلها الأسبوعى إلى "19" رحلة قبل تدشين رحلاتها إلى مراكش، وذلك بخلاف الرحلات الإضافية التى يتم تشغيلها لاستيعاب وخدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين".

 

 


الخطوط الجوية السعودية

مراكش

المغرب

السعودية

أخبار السعودية

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