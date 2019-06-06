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الخارجية الأمريكية تؤكد استعداد "ترامب" للحديث مع طهران دون شروط مسبقة

الخميس، 06 يونيو 2019 10:40 ص
الخارجية الأمريكية تؤكد استعداد "ترامب" للحديث مع طهران دون شروط مسبقة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
كتبت إنجى مجدى

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قال وزير الخارجية الأمريكى، مايك بومبيو، إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أعرب منذ أكثر من عام عن استعداده للتحدث إلى الإيرانيين دون أية شروط مسبقة، وما زال مستعدا لذلك.
 
 
وأضاف "بومبيو"، فى مقابلة مع شبكة "يورونيوز" الإخبارية، اليوم الخميس، أن الرئيس الأمريكى على استعداد للتحدّث مع الإيرانيين بشأن كل ما يتعلّق بتوجهاتهم ونشاطاتهم وبرامج الصواريخ التى يعملون عليها، وأيضًا بشأن برنامجهم النووى.
 
وبحسب الشبكة الأوروبية، فإن وزير الخارجية الأمريكى دافع عن العقوبات التى فرضتها بلاده على طهران، واعتبرها "أفضل طريقة لمنع إيران من أن تشقّ الطريق نحو امتلاك نظام أسلحة نووية"، مُعربًا عن اعتقاده بأن الأوروبيين يشاطرون الأمريكيين الفهم المشترك للغاية من العقوبات.
 
وكانت الأسابيع الأخيرة قد شهدت تصعيدًا كلاميًّا، كان يُحتمل أن يقود إلى نشوب حرب بين واشنطن وطهران، على خلفية العقوبات الاقتصادية التى فرضتها الإدارة الأمريكية على إيران. خاصة أن واشنطن عزّزت قدراتها العسكرية فى الشرق الأوسط ومنطقة الخليج، وأرسلت حاملة الطائرات إبراهام لينكولن وقاذفات من طراز "بى 52" وصواريخ باتريوت.

الاسلحة النووية

ازمة ايران

العقوبات الامريكية على ايران

صراع امريكا وايران

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