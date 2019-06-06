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الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق فى ورشة أخشاب بالقناطر الخيرية

الخميس، 06 يونيو 2019 01:55 م
الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق فى ورشة أخشاب بالقناطر الخيرية حريق - أرشيفية
القليوبية - فريق المحافظات

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تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق نشب فى ورشة أخشاب بالقناطر الخيرية، وحررت محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيق.
 
كان اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطارا بورود بلاغ لمركز شرطة القناطر الخيرية بنشوب حريق فى ورشة أخشاب بناحية قرية شبرا شهاب دائرة المركز. وعلى الفور انتقل المقدم مروان الحسينى، رئيس المباحث، وقوات الحماية المدنية، وسيطروا على الحريق ومنعوا امتداده للأماكن المجاورة.
 
وبالفحص تبين أن الحريق اندلع فى ورشة أخشاب على مساحة 300 متر مربع تقريبا، مقامة بالطوب الأبيض ومسقوفة بالأخشاب، يملكها "ج. أ"، 42 سنة، وأن النيران أتت على سقف الورشة وكمية من الأخشاب داخلها، وأتلفت بعض الماكينات، ولم يتسبب الحريق فى إصابات أو خسائر بالأرواح.
 
وبسؤال مالك الورشة أيّد ما جاء فى التحريات، وأرجع الحريق إلى احتمال حدوث ماس كهربائى، مؤكدا أنه لا توجد شبهة جنائية. فاستكملت الأجهزة الأمنية المحضر رقم 6166 إدارى مركز القناطر الخيرية لسنة 2019، وجارٍ استكمال الإجراءات.
 

امن القليوبيه

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القناطر الخيريه

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