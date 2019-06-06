الحكومة تتوسع فى المناطق الحرة لدعم الصادرات .. منها 7 جديدة

كتب- عبد الحليم سالم

تسعى الحكومة للتوسع بشكل كبير فى المناطق الحرة العامة لعدة أهداف منها تعميق الصناعة المحلية وزيادة الصادرات وتوفير مئات الآلاف من فرص العمل.

ترتكز خطة الحكومة على انشاء مناطق حرة قريبة من الموانئ ومن المناطق الحدودية لتشجيع الاستثمار فيها، حيث أعلنت الحكومة عن إنشاء 7 مناطق حرة جديدة فى المحافظات من أجل جذب المزيد من المستثمرين، وزيادة الصادرات والإنتاجية.

وتتضمن الخطة التى تنفذها وزارة الاستثمار والتعاون الدولى ، إنشاء مناطق حرة فى المنيا وجنوب سيناء والإسماعيلية الجديدة والحرفيين بالجيزة وجمصة بالدقهلية، وأسوان، وكفر الشيخ، ومن المنتظر أن تتضمن المناطق السبع أكثر من 1000 مشروع، تساهم فى توفير نحو 120 ألف فرصة عمل.

أكدت وزارة الاستثمار التعاون الدولى، أن عدد المشروعات فى المناطق الحرة القائمة 9 مناطق ، تجاوز 1095 مشروعا، برؤوس أموال بلغت 12.5 مليار دولار، بالإضافة إلى 2.15 مليار دولار استثمار أجنبى مباشر، وتكلفة استثمارية بلغت نحو 26.3 مليار دولار، وساهمت هذه المشروعات فى توفير 194 ألف فرصة عمل، مشيرة إلي أن الصادرات حققت خلال أول 4 شهور من عام 2019 نحو 6 مليارات دولار.

ومن أبرزها المنطقة الحرة بمدينة نصر حالياً 211 مشروعاً برؤوس أموال بلغت 3.5 مليار دولار، وتكاليف استثمارية تبلغ 6.8 مليار دولار واستثمار أجنبى مباشر يبلغ 442 مليون دولار، وتوفر نحو 72.5 ألف فرصة عمل.

كما تركز وزارة الاستثمار على تطوير المناطق الحرة والبنية الأساسية بها وتجهيزها وفقاً لأحدث النظم العالمية للمساهمة فى تيسير منظومة العمل واختصار الوقت والإجراءات بما ييسر عمل المستثمرين ، خاصة أن المناطق الحرة العامة والخاصة تلعب دورا مهما فى دعم الاقتصاد المصرى، من خلال تعميق الصناعة وزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام منتجات تحمل شعار صنع فى مصر.

وبلغت صادرات المناطق الحرة فى الفترة من أول يوليو 2018 حتى نهاية فبراير 2019 نحو 7 مليارات دولار، فيما حققت خلال العام المالى الماضى صادرات بلغت 10.5 مليار دولار.

وقال المستشار محمد عبد الوهاب نائب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إنه بحسب البيانات الرسمية بلغت صادرات المناطق الحرة 831 مليون دولار فى شهر يوليو 2018، وبلغت الصادرات 1.23 مليار دولار فى أغسطس، وبلغت 1.16 مليار دولار فى سبتمبر، وبلغت 748.73 فى أكتوبر، وبلغت 818.4 مليون دولار فى نوفمبر ثم بلغت 728.3 مليون دولار فى ديسمبر.

وأضاف عبد الوهاب، لـ"اليوم السابع"، أن الصادرات بلغت فى يناير 2019 نحو 707 ملايين دولار وبلغت فى فبراير نحو 558 مليون دولار، لافتا إلى التطور الذى تشهده المناطق الحرة فى إطار توجيهات الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى .

وحرصا على تفعيل المشروعات القائمة بالمناطق الحرة، أصدرمحسن عادل الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة العديد من القرارات من ابرزها قرار خاص بضوابط المفاضلة بين المشروعات المتقدمة للحصول على الأراضى أو المبانى داخل المناطق الحرة العامة، والثانى خاص بضوابط تجديد مدد تراخيص مزاولة النشاط داخل المناطق الحرة، وذلك فى إطار تنفيذ قرار الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بإصدار لائحة نظام إدارة المناطق الحرة.

ووفقًا للقرار الأول ستتم المفاضلة بين المشروعات المتقدمة للحصول على الأراضى أو المبانى، وفقًا لعدد من عناصر التقييم، وهي: الشكل القانونى للشركة، ورأس المال، والتكاليف الاستثمارية، والتكنولوجيا المستخدمة، وفرص العمل، ومعدلات التصدير المُستهدفة، وغرض المشروع، ومكان التوسع.

ونص القرار على التزام المشروع بعدم إجراء أية تعديلات على البيانات الواردة بطلب إقامة المشروع أو التوسع فيه، والتى على أساسها تمت المفاضلة، خلال أول سنتين من تاريخ الموافقة على التخصيص، مع جواز نظر الهيئة فى تلك التعديلات وفقًا للمبررات التى يقدمها المشروع.

وستقوم إدارات المناطق بالتحديث المستمر للمناطق المتاحة للاستثمار وإبلاغ المستثمرين بقائمة الانتظار، حتى يتسنى لهم التقدم بطلب الحصول على الأراضى أو المبانى، فى مدة اقصاها 15 يومًا من تاريخ الإبلاغ، كما يتم تزامنًا مع ذلك الإعلان عن هذه المساحات والفرص الاستثمارية على الموقع الإلكترونى للهيئة وجمعيات المستثمرين .

كما صدر قرار بضوابط تجديد مدد تراخيص مزاولة النشاط داخل المناطق الحرة، ونص القرار على أن يكون تجديد مدة تراخيص المزاولة للمشروعات (الصناعية – التخزينية - الخدمية) لمدد مماثلة للمدة الأصلية للمشروع من خلال تقييم عدد من العناصر، وهي: مزاولة النشاط بصورة جدية ومنتظمة، ومدى الالتزام بنسب التصدير للمشروع، والالتزام بالنواحى المالية والتنظيمية مثل تقديم القوائم المالية والإيضاحات المتممة والبيانات التحليلية، وخطاب الضمان، وسداد المستحقات، وتقديم وثائق التأمين، وإجراء الجرد السنوى، وحجم العمالة المؤمن عليها، واستيفاء اشتراطات الحماية المدنية، واستكمال الإنشاءات، وعدم ارتكاب المخالفات.

ومن بين الأعمال التى يتم القيام بها ميكنة المناطق الحرة، وفقًا لأعلى النظم والمعايير العالمية، فى إطار التسهيل على المستثمرين، بما يوفر الكثير من الوقت والجهد وسرعة إنهاء الإجراءات بشكل غير مسبوق، حيث يتم الآن ميكنة إجراءات العمل على كل المناطق الحرة الحالية.

وذكرت الوزارة، أن المنطقة الحرة العامة بأسوان، ضمن خطة الوزارة لانشاء 7 مناطق حرة جديدة فى المنيا وجنوب سيناء والإسماعيلية الجديدة، والحرفيين بالجيزة وجمصة بالدقهلية، وأسوان، وكفر الشيخ، ومن المنتظر أن تتضمن المناطق السبع أكثر من ألف مشروع، ويساهموا فى توفير نحو 120 ألف فرصة عمل، وذلك فى اطار هدف الوزارة إلى تحقيق توزيع جغرافى عادل فى إطار خططها للتوسع فى إنشاء المناطق الحرة بكافة محافظات بما يساهم فى إتاحة فرص العمل لأبناء المحافظات وتحقيق التنمية بها ولذلك فإن المناطق الجديدة والتى يجرى العمل بها موزعة على كافة أقاليم الجمهورية فى الصعيد والدلتا وقناة السويس وبشكل يتوازى مع خطط الدولة للتنمية والتشغيل.

وأشارت الوزارة إلى أنه منذ إصدار قانون الاستثمار استطاعت الوزارة انجاز العمل فى إنشاء منطقة حرة فى المنيا واخرى فىنويبع فى الوقت الذى لم يتم انشاء مناطق حرة منذ عام 2004، كما ان وزارة الاستثمار والتعاون الدولى تنفذ خطة لإعادة تطوير المناطق القائمة بالتوازى مع إنشاء مناطق جديدة حيث يجرى العمل على تطوير المنطقة الحرة بمدينة نصر وبورسعيد والإسكندرية وهى مناطق لم تشهد أى تحديث أو تطوير منذ إنشائها فى سبعينات القرن الماضى.