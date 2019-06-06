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الحشد الشعبى العراقى يعلن إحباط مخطط كبير لـ"داعش" لاستهداف تكريت

الخميس، 06 يونيو 2019 01:00 ص
الحشد الشعبى العراقى يعلن إحباط مخطط كبير لـ"داعش" لاستهداف تكريت القوات العراقية - أرشيفية
أ ش أ

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أعلن مدير مديرية الحركات فى المديرية العامة لعمليات الحشد الشعبى العراقى جواد كاظم الربيعى، عن إحباط مخطط إرهابى كبير لتنظيم "داعش" الإرهابي، لاستهداف مدينة تكريت فى أيام عيد الفطر المبارك بعملية نوعية.

وقال الحشد الشعبى - فى بيان نقلته قناة "السومرية نيوز" الفضائية، مساء الأربعاء - إنه "وفق معلومات استخبارية وبتوجيه من نائب رئيس هيئة الحشد الشعبى أبو مهدى المهندس شرعت قوات الحشد الشعبى بعملية استباقية واسعة النطاق فى محيط قاعدة الشهداء (سبايكر) والمناطق المجاورة لها وذلك لإحباط نوايا العدو باستهداف مدينة تكريت خلال أيام عيد الفطر المبارك".

وأضاف الربيعى، فى بيانه، أن "العملية أسفرت عن تطهير قاعدة الشهداء (سبايكر) ومطار الصينية والمناطق المجاورة وإجهاض مخطط العدو لاستهداف مدينة تكريت خلال عيد الفطر المبارك، ولاسيما المناطق الترفيهية والمدنية والمساجد"، مبينا أن "العملية شاركت فيها قيادة عمليات صلاح الدين وقيادة عمليات نينوى للحشد الشعبى ممثلة بالألوية 6 و35 و40 و29 و41 و31 وسرايا الدفاع الوطنى وقوات وليد الكعبة".

وتابع أن "العملية النوعية شاركت فيها أيضا المديرية العامة للعمليات ومديرية الأمن ومديرية الحركات ومديرية الاستعداد القتالى ومعاونيه اللوجستى ومعاونيه الاستخبارات".

 


الحشد الشعبى العراقى

تنظيم داعش

مكافحة الارهاب

مدينة تكريت العراقية

عيد الفطر المبارك

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