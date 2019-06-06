الجيش السورى يدمر أوكارًا للإرهابيين بريفى إدلب وحماة

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دمرت وحدات من قوات الجيش السوري، اليوم الخميس أوكارا ومقرات لإرهابيى فتح الشام (جبهة النصرة سابقا)، ووجهت ضربات مركزة لخطوط إمدادهم فى ريفى إدلب الجنوبى وحماة الشمالي؛ وذلك فى إطار ردها على خروقات الإرهابيين لاتفاق منطقة "خفض التصعيد".

وأفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) بأن وحدة من الجيش دمرت بضربات صاروخية مكثفة مقرات قيادة لـ"فتح الشام" فى بلدة "معرتحرمة" بريف إدلب الجنوبي، أسفرت عن مقتل العديد من إرهابيى التنظيم التكفيرى الذى يضم مئات المرتزقة الأجانب.



وأشارت الوكالة إلى أن مدفعية الجيش السورى دكت تجمعات وتحصينات لإرهابيى "فتح الشام" فى بلدة اللطامنة بريف حماة الشمالي؛ ما أدى إلى تدمير عدة أوكار لهم وإيقاع قتلى ومصابين فى صفوفهم.



وكانت وحدات من الجيش السورى قد دمرت، أمس الأربعاء 7 آليات لإرهابيى تنظيم "جبهة النصرة" كانت متجهة من بلدة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي باتجاه بلدة حصرايا بريف حماة الشمالي.