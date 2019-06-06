سوبر كورة
Ads
الخميس، 06 يونيو 2019 05:14 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

الجيش السورى يدمر أوكارًا للإرهابيين بريفى إدلب وحماة

الخميس، 06 يونيو 2019 05:06 م
الجيش السورى يدمر أوكارًا للإرهابيين بريفى إدلب وحماة سوريا
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

دمرت وحدات من قوات الجيش السوري، اليوم الخميس أوكارا ومقرات لإرهابيى فتح الشام (جبهة النصرة سابقا)، ووجهت ضربات مركزة لخطوط إمدادهم فى ريفى إدلب الجنوبى وحماة الشمالي؛ وذلك فى إطار ردها على خروقات الإرهابيين لاتفاق منطقة "خفض التصعيد".

 

وأفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) بأن وحدة من الجيش دمرت بضربات صاروخية مكثفة مقرات قيادة لـ"فتح الشام" فى بلدة "معرتحرمة" بريف إدلب الجنوبي، أسفرت عن مقتل العديد من إرهابيى التنظيم التكفيرى الذى يضم مئات المرتزقة الأجانب.


وأشارت الوكالة إلى أن مدفعية الجيش السورى دكت تجمعات وتحصينات لإرهابيى "فتح الشام" فى بلدة اللطامنة بريف حماة الشمالي؛ ما أدى إلى تدمير عدة أوكار لهم وإيقاع قتلى ومصابين فى صفوفهم.


وكانت وحدات من الجيش السورى قد دمرت، أمس الأربعاء 7 آليات لإرهابيى تنظيم "جبهة النصرة" كانت متجهة من بلدة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي باتجاه بلدة حصرايا بريف حماة الشمالي.

 

 


سوريا

حماة

إدلب

الجيش السورى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ترامب خلال لقاء رئيس فرنسا: إيران تدعم الإرهاب فى اليمن وسوريا

الخميس، 06 يونيو 2019 03:16 م

مذابح الآثار السورية.. تقرير يكشف سرقة مليون قطعة وتركيا أكبر الناهبين

الخميس، 06 يونيو 2019 12:00 ص

وصول فريق أرمينى متخصص لإزالة الألغام فى مدينة إدلب السورية

الأربعاء، 05 يونيو 2019 11:34 م

الجيش السورى يستهدف خطوط إمداد الإرهابيين بريفى إدلب وحماة

الأربعاء، 05 يونيو 2019 01:28 م

موسكو: عودة أكثر من ألفى لاجئ سورى لبلدهم خلال 24 ساعة

الأربعاء، 05 يونيو 2019 12:58 م

الرئيس السورى يؤدى صلاة عيد الفطر فى دمشق

الأربعاء، 05 يونيو 2019 12:05 م

صور.. الرئيس السورى يؤدى صلاة عيد الفطر فى دمشق

الأربعاء، 05 يونيو 2019 11:12 ص

الجيش السورى يتصدى لسرب من الدرونات أطلقها المسلحون غرب حماة

الأربعاء، 05 يونيو 2019 01:08 ص

المضادات الجوية السورية تتصدى "لطائرات مسيرة للإرهابيين" بحماة

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 10:05 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
دقت ساعة العمل.. تسليم المدارس لرؤساء لجان الثانوية العامة قبل 48 ساعة من بدء الامتحانات.. التأكد من فرش الفصول.. وتوفير وسائل راحة للطلاب.. وضع كشوف المناداة وأرقام الجلوس فى مكان بارز باللجنة

دقت ساعة العمل.. تسليم المدارس لرؤساء لجان الثانوية العامة قبل 48 ساعة من بدء الامتحانات.. التأكد من فرش الفصول.. وتوفير وسائل راحة للطلاب.. وضع كشوف المناداة وأرقام الجلوس فى مكان بارز باللجنة

فى 15 ثانية..شوف التطور فى واجهة دبي البحرية على مدى 35 سنة ماضية "فيديو"

فى 15 ثانية..شوف التطور فى واجهة دبي البحرية على مدى 35 سنة ماضية "فيديو"

ميلانيا ترامب تتألق بالأسود فى ذكرى "يوم النصر".. شوف إطلالتها

ميلانيا ترامب تتألق بالأسود فى ذكرى "يوم النصر".. شوف إطلالتها

أفراح آل مكتوم.. لقطات من حفل زفاف محمد بن راشد عام 1979 "فيديو"

أفراح آل مكتوم.. لقطات من حفل زفاف محمد بن راشد عام 1979 "فيديو"

موجز 1.. البحوث الفلكية: 21 يونيو أطول نهار فى السنة وذروة فصل الصيف

موجز 1.. البحوث الفلكية: 21 يونيو أطول نهار فى السنة وذروة فصل الصيف

تقدر تعوم فيه؟.حمام سباحة فوق ناطحة سحاب في لندن بأرضية شفافة "صور"

تقدر تعوم فيه؟.حمام سباحة فوق ناطحة سحاب في لندن بأرضية شفافة "صور"

سرقوا الكوبرى.. اختفاء هيكل معدنى لـ "جسر" فى "روسيا ".. اعرف القصة

سرقوا الكوبرى.. اختفاء هيكل معدنى لـ "جسر" فى "روسيا ".. اعرف القصة

"اليوم السابع" مع أسرة المحمدى عمدة اللاعبين المحترفين.. والده: اكتشفت موهبته وعمره 9 سنوات وبعت 5 قراريط لأصرف عليه.. ويؤكد: الإعلام ظلمه ولم يعطه حقه ولن يلعب للأندية المصرية.. وشقيقته: يعشق الملوخية والحمام

"اليوم السابع" مع أسرة المحمدى عمدة اللاعبين المحترفين.. والده: اكتشفت موهبته وعمره 9 سنوات وبعت 5 قراريط لأصرف عليه.. ويؤكد: الإعلام ظلمه ولم يعطه حقه ولن يلعب للأندية المصرية.. وشقيقته: يعشق الملوخية والحمام

ثانى أيام العيد.. إقبال كثيف على حدائق القناطر الخيرية والمراكب النيلية

ثانى أيام العيد.. إقبال كثيف على حدائق القناطر الخيرية والمراكب النيلية

بدء ميكنة الضرائب العقارية.. قاعدة بيانات إلكترونية وربط آلى والسداد من أى مقر

بدء ميكنة الضرائب العقارية.. قاعدة بيانات إلكترونية وربط آلى والسداد من أى مقر

من سجن لمنزل فاخر.. عرض منزل على الطراز الفيكتورى بسعر خيالى .. مش هتصدق

من سجن لمنزل فاخر.. عرض منزل على الطراز الفيكتورى بسعر خيالى .. مش هتصدق

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فى مادة اللغة العربية الجزء «3».. أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد.. وشرح وافٍ لأهم أجزاء المقرر

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فى مادة اللغة العربية الجزء «3».. أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد.. وشرح وافٍ لأهم أجزاء المقرر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة