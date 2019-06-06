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الثأر للشهداء مستمر.. غدا بـ"اليوم السابع"

الخميس، 06 يونيو 2019 08:34 م
الثأر للشهداء مستمر.. غدا بـ"اليوم السابع" اليوم السابع

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تحت عنوان الثأر للشهداء مستمر، تنشر "اليوم السابع" فى عددها المطبوع الصادر غدا الجمعة، جنازات عسكرية مهيبة لشهداء كمين "الأبطال 14" فى المنوفية والغربية وسوهاج والفيوم وقنا.. الثأر للشهداء مستمر.. مقتل 14 إرهابيا هاجموا كمين العريش بعد تتبع مسار المنفذين.. المحافظون ومدراء الأمن يتقدمون الجنازات.. والأهالى: «لا إله إلا الله.. الشهيد حبيب الله».


 

فيما يلى أهم عناوين عدد الغد من "اليوم السابع"..
 

ـ جنازات عسكرية مهيبة لشهداء كمين "الأبطال 14" فى المنوفية والغربية وسوهاج والفيوم وقنا.. الثأر للشهداء مستمر.. مقتل 14 إرهابيا هاجموا كمين العريش بعد تتبع مسار المنفذين.. المحافظون ومدراء الأمن يتقدمون الجنازات.. والأهالى: «لا إله إلا الله.. الشهيد حبيب الله»


 

ـ انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة غدا.. رؤساء اللجان يتسلمون المدارس.. و«التعليم»: تجهيز كشوف المناداة للطلاب وأرقام الجلوس ووضعها فى مكان ظاهر بالمدرسة
 

ـ أسرار رحلات النجوم والأثرياء على الطائرات الخاصة.. نجوم البوب يحتفلون بأعياد ميلادهم بالجو.. وأسلحة وجثث موتى ووجبة عشاء بمليون جنيه إسترلينى


 

ـ احتجاز رئيس الكاف فى فرنسا بتهمة فساد..   «جون أفريك»: أحمد أحمد فى قفص الاتهام بسبب التعاقد مع شركة معدات رياضية يملكها صديقه الفرنسى مقابل 380 ألف دولار
 

ـ فحص طلاب أولى إعدادى وثانوى بـ"100 مليون صحة" لمدة 5 سنوات.. مبادرة الرئيس لعلاج مليون أفريقى من فيروس سى تبدأ من تشاد و14 دولة أخرى قريبا.. وإنفاق 260 مليون دولار على العلاج والفحص المعملى


 

ـ اختفاء شكاوى التحرش خلال اليوم الأول من العيد
 

ـ يا صيف يا صيف.. موسم مهرجانات المزيكا بدأ.. مهرجان موسيقى البلد يزلزل عمان بـ10 حفلات فى 5 أيام


 

ـ زيادة موازنة الدعم النقدى لـ18.5 مليار جنيه فى العام المالى الجديد
 

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الارهاب

جنازات عسكرية

الثانوية العامة

التعليم

عيد الفطر

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