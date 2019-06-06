التعليم: وضع كشوف المناداة وأرقام جلوس لطلاب الثانوية فى مكان بارز باللجنة

كتب محمود طه حسين

يبدأ نحو 659253 طالبا أداء امتحانات الثانوية العامة السبت المقبل الموافق 8 يونيو، داخل مدارس الجمهورية، بعدما أنهت وزارة التربية والتعليم كافة استعداداتها لأداء الامتحانات.

وأكدت مصادر أنه تم تجهيز لجنة السير قبل بدء الامتحان ووضع أرقام الجلوس فى مكان ظاهر بالمدرسة ومراجعة قوائم الطلاب والمراقبين والملاحظين، ويتحمل رئيس اللجنة مسئولية ضياع أى ورقة أسئلة طالما تم تسليمها من قبل الطالب، وعدم دخول أى محمول أو أجهزة الكترونية من قبل الطلاب والملاحظين لجنة الامتحان، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أى طالب أو ملاحظ يخالف قواعد الامتحانات.

وأشارت إلى أن لرئيس اللجنة الحق فى زيادة إعداد الملاحظين لأكثر من 2 إذا ما تطلب الأمر ذلك بالتنسيق مع الوزارة واللجنة المسئولة عن امتحانات الثانوية العامة.

وأوضحت المصادر أن هناك مهام رئيسية لرؤساء اللجان، على رأسها آلية استلام وتسليم صناديق الأسئلة وتوزيعها على الطلاب، ويقع على رئيس اللجنة مسئولية تفتيش الطلاب والسيطرة على اللجنة، وتوزيع البوكليت على الطلاب حسب التسلسل وترتيب نماذج الأسئلة، والتواصل مع غرفة عمليات الوزارة أثناء انعقاد الامتحان فى حالة حدوث أى مشكلات.