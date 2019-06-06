التعليم العالى تنفى مد إجازة العيد ليوم الأحد.. وتؤكد: الامتحانات بموعدها

كتب وائل ربيعى

نفت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى صحة ما نشرته بعض مواقع التواصل الاجتماعى حول مد إجازة عيد الفطر المبارك بالجامعات والمعاهد حتى الأحد القادم الموافق ٩ يونيو .

وأكدت أن ذلك محض شائعات لا أساس لها من الصحة ، وأن أعمال الامتحانات والكنترولات بالجامعات والمعاهد سوف تستأنف بدءا من يوم السبت القادم وفق الجداول المعلنة مسبقا بالجامعات والمعاهد، وتهيب الوزارة بمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعى عدم الانسياق وراء الشائعات، والاستعانة بالمصادر الرسمية فى الحصول على المعلومات.