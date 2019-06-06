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البرلمان النمساوى يصوت على الثقة فى الحكومة الجديدة الأربعاء المقبل

الخميس، 06 يونيو 2019 01:14 م
البرلمان النمساوى يصوت على الثقة فى الحكومة الجديدة الأربعاء المقبل البرلمان النمساوى
أ ش أ

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أعلن فولفانج سوبوتكا رئيس المجلس الوطني النمساوي "البرلمان" أنه سوف يتم التصويت على الثقة في الحكومة الجديدة برئاسة المستشارة الفيدرالية بيرجيته بيرلاين يوم،الأربعاء، المقبل.

 

وقال سوبوتكا -في تصريح اليوم،الخميس، أن المستشارة الجديدة بريجيت بيرلين سوف تقدم نفسها وفريق حكومتها إلى المجلس الوطني يوم،الأربعاء، المقبل، مشيرا إلى موافقة جميع الأحزاب البرلمانية على هذا الموعد.

 

يذكر أن الحكومة الانتقالية تضم إلى جانب المستشارة 11 وزيراً مستقلاً - خمس نساء وستة رجال - ومهمتها هي القيام بالأعمال الرسمية حتى انتخاب حكومة جديدة عقب الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في سبتمبر المقبل.

 

ومن المعروف أن الرئيس النمساوي ألكساندر فان دير بيلين بيرلين عهد إلى بيرلاين بتشكيل الحكومة بعد أن قام المجلس الوطني في نهاية شهر مايو الماضي بسحب الثقة من المستشار السابق سيباستيان كورتس وفريقه الحكومي بأكمله عقب انهيار الائتلاف الحكومي أثر ما عرف بفضيحة الفساد السياسي "أبيزا".

 

 


النمسا

البرلمان النمساوى

الانتخابات النمساوية

الحكومة النمساوية

فساد

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