البحوث الفلكية: 21 يونيو أطول نهار فى السنة وبداية الانقلاب الصيفى

كتب محمود راغب

كشف الدكتور أشرف تادرس رئيس قسم الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أن الانقلاب الصيفى يبدأ 21 يونيو المقبل، لافتا إلى أن هذا اليوم يكون ذروة فصل الصيف فلكيا، وليس بداية فصل الصيف كما يعتقد البعض.

وأوضح رئيس قسم الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، فى تصريحات له، أن هذا اليوم يكون النهار أطول نهار فى السنة والليل هو أقصر ليل فى السنة، حيث تبلغ ساعات النهار نحو 14 ساعة، بينما تبلغ ساعات الليل حوالى 10 ساعات فقط.

وأشار رئيس قسم الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، إلى أنه فى هذا اليوم تشرق الشمس من جهة الشمال الشرقى بإنحراف 23.5 درجة شمالا من نقطة الشرق الأصلية، وتكون الشمس عمودية على مدار السرطان، وتبلغ الشمس أعلى ارتفاع لها فى السماء وقت الظهيرة، حيث يكون ظل الإنسان أقصر ما يمكن فى هذا الوقت.