سوبر كورة
Ads
الخميس، 06 يونيو 2019 03:42 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

البحرين تنشئ مدينة إنتاج إعلامى الأولى من نوعها فى منطقة الخليج

الخميس، 06 يونيو 2019 03:29 م
البحرين تنشئ مدينة إنتاج إعلامى الأولى من نوعها فى منطقة الخليج البحرين - أرشيفية
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت وزارة شؤون الإعلام فى مملكة البحرين عن وجود خطة لدى الوزارة لإنشاء مدينة إنتاج إعلامى ستكون الأولى من نوعها في منطقة الخليج - بحسب صحيفة الأيام البحرينية.

وقالت وزارة الاعلام البحرينية، إن المدينة ستكون عبارة عن قرية تراثية، وعبارة عن مشروع استثماري، سيقام في موقع استراتيجي يطل على البحر، مع وجود خطة لاستقطاب شركات إنتاج محلية وخليجية، على أن تعزز الوزارة من إنتاجها وشراكتها في عمليات الإنتاج بعد إنجاز هذه القرية.

وأبدت تفاؤلها بأن تحقق مدينة الإنتاج إيرادًا جيدًا للوزارة، وذلك عبر تأجيرها لتصوير المسلسلات.

 


البحرين

مدينة انتاج

وزارة اعلام البحرين

مدينة للانتاج الاعلامى

الخليج

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فى 15 ثانية..شوف التطور فى واجهة دبي البحرية على مدى 35 سنة ماضية "فيديو"

فى 15 ثانية..شوف التطور فى واجهة دبي البحرية على مدى 35 سنة ماضية "فيديو"

ميلانيا ترامب تتألق بالأسود فى ذكرى "يوم النصر".. شوف إطلالتها

ميلانيا ترامب تتألق بالأسود فى ذكرى "يوم النصر".. شوف إطلالتها

أفراح آل مكتوم.. لقطات من حفل زفاف محمد بن راشد عام 1979 "فيديو"

أفراح آل مكتوم.. لقطات من حفل زفاف محمد بن راشد عام 1979 "فيديو"

موجز 1.. البحوث الفلكية: 21 يونيو أطول نهار فى السنة وذروة فصل الصيف

موجز 1.. البحوث الفلكية: 21 يونيو أطول نهار فى السنة وذروة فصل الصيف

تقدر تعوم فيه؟.حمام سباحة فوق ناطحة سحاب في لندن بأرضية شفافة "صور"

تقدر تعوم فيه؟.حمام سباحة فوق ناطحة سحاب في لندن بأرضية شفافة "صور"

سرقوا الكوبرى.. اختفاء هيكل معدنى لـ "جسر" فى "روسيا ".. اعرف القصة

سرقوا الكوبرى.. اختفاء هيكل معدنى لـ "جسر" فى "روسيا ".. اعرف القصة

"اليوم السابع" مع أسرة المحمدى عمدة اللاعبين المحترفين.. والده: اكتشفت موهبته وعمره 9 سنوات وبعت 5 قراريط لأصرف عليه.. ويؤكد: الإعلام ظلمه ولم يعطه حقه ولن يلعب للأندية المصرية.. وشقيقته: يعشق الملوخية والحمام

"اليوم السابع" مع أسرة المحمدى عمدة اللاعبين المحترفين.. والده: اكتشفت موهبته وعمره 9 سنوات وبعت 5 قراريط لأصرف عليه.. ويؤكد: الإعلام ظلمه ولم يعطه حقه ولن يلعب للأندية المصرية.. وشقيقته: يعشق الملوخية والحمام

ثانى أيام العيد.. إقبال كثيف على حدائق القناطر الخيرية والمراكب النيلية

ثانى أيام العيد.. إقبال كثيف على حدائق القناطر الخيرية والمراكب النيلية

بدء ميكنة الضرائب العقارية.. قاعدة بيانات إلكترونية وربط آلى والسداد من أى مقر

بدء ميكنة الضرائب العقارية.. قاعدة بيانات إلكترونية وربط آلى والسداد من أى مقر

من سجن لمنزل فاخر.. عرض منزل على الطراز الفيكتورى بسعر خيالى .. مش هتصدق

من سجن لمنزل فاخر.. عرض منزل على الطراز الفيكتورى بسعر خيالى .. مش هتصدق

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فى مادة اللغة العربية الجزء «3».. أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد.. وشرح وافٍ لأهم أجزاء المقرر

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فى مادة اللغة العربية الجزء «3».. أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد.. وشرح وافٍ لأهم أجزاء المقرر

حافظ على صحتك بطرق بسيطة.. افطر بدرى والعب رياضة ونظافتك الشخصية مهمة

حافظ على صحتك بطرق بسيطة.. افطر بدرى والعب رياضة ونظافتك الشخصية مهمة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة