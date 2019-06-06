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البترول: الإسراع بتنفيذ 10 مشروعات جديدة لخطوط نقل المنتجات البترولية والغاز

الخميس، 06 يونيو 2019 10:05 ص
البترول: الإسراع بتنفيذ 10 مشروعات جديدة لخطوط نقل المنتجات البترولية والغاز حقل غاز _ أرشيفية
كتبت - مروة الغول

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أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية على الاستمرار في تنفيذ توسعات جديدة بالبنية الأساسية لنقل وتداول وتخزين الوقود وتطويرها ورفع كفاءتها واضافة طاقات جديدة اليها، مشيرة الى أهمية تنفيذ وتطوير شبكات خطوط نقل المنتجات البترولية والغاز ومشروعات زيادة سعات تخزين المنتجات البترولية وتطوير الموانىء، انطلاقا من كونه احد اهم محاور استراتيجية الوزارة لتأمين امدادات الوقود للمستهلكين بالسوق المحلى وتحويل مصر لمركز اقليمى لتداول وتجارة الغاز والبترول.

وأوضحت الوزارة، أنه جارى حاليا الاسراع بتنفيذ 10 مشروعات جديدة لخطوط نقل المنتجات البترولية والغاز و3 مشروعات لزيادة طاقات التخزين فى مناطق الدلتا وصعيد مصر والقاهرة الكبرى والعاصمة الادارية الجديدة والسويس والعين السخنة والتى يصل اجمالى تكلفتها الاستثمارية الى نحو 6ر5 مليار جنيه بالإضافة الى حوالى 646 مليون دولار وتدخل جميعها الخدمة تباعا خلال عام 2019 لتسهم فى رفع كفاءة نقل امدادات الوقود للمحافظات وتغذية محطات الكهرباء، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة للتنمية الشاملة وتحقيق طفرة في البنية الاساسية تعود بالنفع على كافة محافظات مصر.

وأضافت الوزارة، أنه جار حاليا تشغيل المرحلة الثانية من مشروع تسهيلات تخزين وتداول المنتجات البترولية بميناء سوميد بالسخنة والذى يشمل 3 صهاريج لتخزين المازوت بسعة اجمالية 105 ألف متر مكعب بما يمثل اضافة جديدة لمشروع سوميد الحيوى الذى تعمل اولى مراحله بكفاءة عالية  منذ العام الماضى لاستقبال البوتاجاز وتخزينه من خلال رصيف بحرى جديد بالميناء ليصل اجمالى التكلفة الاستثمارية للمشروع بمرحلتيه الى نحو 415 مليون دولار.

كما يجرى تنفيذ مشروع محطة سونكر بالعين السخنة ويشمل 6 صهاريج لتخزين السولار والبوتاجاز بسعة 250 الف متر مكعب وخطين لنقلهما بتكلفة استثمارية 220 مليون دولار، هذا بالإضافة إلى تنفيذ 4 صهاريج جديدة للسولار والبنزين بشركة السويس لتصنيع البترول بتكلفة حوالى 55 مليون جنيه .


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