الانتهاء من تنفيذ محطة جديدة متعددة الأغراض بميناء دمياط بتكلفة 1.3 مليار جنيه

فى إطار الاهتمام الذى توليه الحكومة المصرية، لتطوير منظومة النقل البحري، و تطوير كافة الموانئ البحرية وفقا للمخطط الشامل للموانئ المصرية البحرية الذى يتم إعداده حاليا ويرتكز على الاستفادة من الموقع الجغرافى للموانئ المصرية، وتعظيم الميزة التنافسية للموانئ المصرية لخدمة التجارة الدولية، وزيادة حصتها من تجارة الترانزيت والاستفادة القصوى من التسهيلات المتاحة بالموانئ وذلك لتدعيم الاقتصاد القومى، تم الانتهاء من تنفيذ محطة جديدة متعددة الأغراض بميناء دمياط بتكلفة إستثمارية تبلغ 1.365 مليار جنيه تم إنشاؤها تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وبتنفيذ عدد من الشركات الوطنية المصرية، وتشتمل على أرصفة بأطوال 630 متر وعمق - 17 متر ومجهزة بساحات خلفية تبلغ مساحتها 50 ألف متر مربع ومن المنتظر أن تصل الطاقة الاستيعابية لها حوالى 4 مليون طن سنوياً.



المشروع يمتاز بأنه مجهز بكل المرافق اللازمة لخدمة السفن والبضائع من طلمبات مكافحة حريق بالمياه المالحة وصرف مطر للساحات وأماكن لتغذية السفن بالمياه العذبة وإمكانية إمداد السفن بالكهرباء ضمن منظومة ( OPS ) التى يتفرد بها ميناء دمياط بين موانئ شرق المتوسط وكذا أماكن مخصصة لاستقبال الصرف الصحى ومخلفات الزيوت الخاصة بالسفن ومجهز أيضاً بإمكانية شحن وتفريغ الزيوت والمولاس وسوف تساهم تلك المحطة بعد افتتاحها فى تقليل زمن إنتظار السفن خارج الميناء وزيادة كمية البضائع المتداولة وزيادة أنواع وأحجام السفن المتعاملة وزيادة مساحات التخزين داخل الميناء.

