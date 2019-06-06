الإمارات تدين حادث العريش الإرهابى وتؤكد دعم مصر وتعزى عائلات الشهداء

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة الهجوم الإرهابى الذى استهدف نقطة تفتيش أمنية جنوب مدينة العريش فى شمال سيناء بجمهورية مصر العربية.
وبحسب صحيفة "البيان" الاماراتية" قالت وزارة الخارجية والتعاون الدولى، فى بيان لها اليوم، إن دولة الإمارات إذ تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية ورفضها المبدئى والدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب تؤكد دعمها القوى لجمهورية مصر العربية الشقيقة ووقوفها الثابت إلى جانبها فى مواجهة هذه الجرائم الخطيرة.
وأعربت الوزارة فى ختام بيانها عن تعازى دولة الإمارات لعائلات الشهداء والحكومة وشعب مصر وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.
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