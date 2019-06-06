الإمارات تدين حادث العريش الإرهابى وتؤكد دعم مصر وتعزى عائلات الشهداء

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة الهجوم الإرهابى الذى استهدف نقطة تفتيش أمنية جنوب مدينة العريش فى شمال سيناء بجمهورية مصر العربية.

وبحسب صحيفة "البيان" الاماراتية" قالت وزارة الخارجية والتعاون الدولى، فى بيان لها اليوم، إن دولة الإمارات إذ تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية ورفضها المبدئى والدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب تؤكد دعمها القوى لجمهورية مصر العربية الشقيقة ووقوفها الثابت إلى جانبها فى مواجهة هذه الجرائم الخطيرة.

وشددت على أن مثل هذه الأعمال الإرهابية الجبانة لن تنال من عزيمة الشعب المصري الشقيق وإصراره على مواصلة التصدى بكل حسم للإرهاب الذى لا وطن له ولا دين ولا أخلاق.. مؤكدة أن هذا الحادث الإرهابى يتنافى وكل المبادئ والقيم الإنسانية والدينية.

وأعربت الوزارة فى ختام بيانها عن تعازى دولة الإمارات لعائلات الشهداء والحكومة وشعب مصر وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.