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الأوقاف تفتح باب التقديم لخطباء المكافأة للعمل مقيمى شعائر

الخميس، 06 يونيو 2019 05:05 م
الأوقاف تفتح باب التقديم لخطباء المكافأة للعمل مقيمى شعائر خطباء مكافاة
كتب - إسماعيل رفعت

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قررت وزارة الأوقاف، فتح باب القبول للراغبين من خطباء المكافأة الذين اجتازوا اختبارات التحسين، في إقامة الشعائر بأحد المساجد الواقعة في نطاق عملهم، وذلك لإمامة الصلاة الجهرية (المغرب – العشاء – الفجر ) في المساجد التي يؤدون أو يؤدي زملاؤهم من خطباء المكافأة بها خطبة الجمعة، أو صلوات الفجر والظهر والعصر في أي مسجد تحدده المديرية، على أن يتقاضى مكافأة عن ذلك تعادل ما يتقاضاه عن خطبة الجمعة بحد أدنى 300 جنيه شهريًا ، ويشمل ذلك جميع شيوخ وأعضاء المقارئ المعتمدين من الوزارة ، على أن يتقاضى شيخ المقرأة مكافأة قدرها خمسمائة جنيه شهريًا ، وعضو المقرآة مكافأة قدرها ثلاثمائة جنيه شهريًا.

وأكدت الأوقاف، أن الاختبارات ستشمل حفظ القرآن الكريم وتجويده ، وفقه الطهارة والصلاة فحسب ، هذا بالنسبة لخطباء المكافأة وأعضاء المقارئ ، أما شيوخ المقارئ فيقتصر الاختبار على فقه الطهارة والصلاة فحسب.

وقررت وزارة الأوقاف، فتح باب التقدم للخطابة بالمكافأة لمدرسي المعاهد الأزهرية من خريجي جامعة الأزهر الشريف بجميع كلياتها ، وذلك لمدة أسبوعين من تاريخه، فعلى الراغبين في التقدم ملء النموذج عبر موقع الوزارة.
 
 
 

وزارة الأوقاف

شيوخ المقارئ

مدرسي المعاهد الأزهرية

جامعة الأزهر

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