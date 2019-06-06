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الأمم المتحدة تقرر نقل بعض موظفيها فى السودان إلى الخارج مؤقتا

الخميس، 06 يونيو 2019 08:23 ص
الأمم المتحدة تقرر نقل بعض موظفيها فى السودان إلى الخارج مؤقتا الوضع فى السودان - صور أرشيفية
(رويترز)

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قالت الأمم المتحدة يوم الأربعاء، إنها تنقل بعض موظفيها فى السودان إلى الخارج مؤقتا بسبب الوضع الأمنى فى البلاد.

 

وقال مسعفون على صلة بالمعارضة، إن عدد قتلى هجوم يوم الاثنين وأعمال عنف لاحقة ارتفع إلى 108 قتلى وإن من المتوقع أن يزيد العدد. وقال مسؤول بوزارة الصحة إن عدد القتلى لم يتجاوز 46 قتيلا.

 

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق "ما نقوم به هو نقل مؤقت لبعض الموظفين من السودان. سيبقى بعض الموظفين للقيام بالمهام الحيوية ولكن يجرى نقل البعض مؤقتا ".

 

ولم يقدم المتحدث معلومات حول عدد الموظفين الذين يجري نقلهم أو المكان الذي يذهبون إليه أو متى سيعودون أو عدد الموظفين الذين سيظلون في السودان. وقال إن الموظفين الذي يجري نقلهم مدنيون وإنه لا أحد من الأفراد الذي يرتدون الزي الرسمي للأمم المتحدة يغادر السودان.

 

وتشمل أنشطة الأمم المتحدة في السودان التعاون التنموي والمساعدات الإنسانية وعمليات حفظ السلام التي تقوم بها بعثة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور (يوناميد) المنتشرة منذ عام 2007 بحسب الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة.


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دارفور

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