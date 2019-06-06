الأقباط يختتمون اليوم احتفالات مولد جبل الطير ومطران سمالوط يصلى قداس الصعود

كتبت سارة علام

يختتم الأقباط اليوم الخميس، احتفالات مولد العذراء بجبل الطير بالمنيا إذ يترأس الانبا بفنوتيوس مطران سمالوط قداس العيد وسط حضور آلاف المصلين

ويعتبر دير العذراء بجبل الطير من محطات رحلة العائلة المقدسة إلى مصر، حيث تذكر المراجع الكنسية ، أن العائلة المقدسة وصلت إلى منطقة جبل الطير قادمة من قرية البهنسا فى مركز بنى مزار شمال مُحافظة المنيا خلال رحلة هروبها من بطش الرومان.

وتحمل الكنيسة الموجودة داخل الدير، اسم السيدة العذراء أنشأتها الملكة والقديسة هيلانة 328 ميلادية ، وجدّدها الأنبا ساويرس مطران المنيا والأشمونين 1938 ميلادية، ويوجد داخلها مغارة تُسمى السيدة العذراء اختبأت فيها العائلة المُقدسة 3 أيام، بالإضافة إلى هيكل من الخشب به زخارف منفذة بالحشوات المجمعة يعلوه صور لـ"العذراء" و"القديسين.