الأعلى 228 طوال الشهر.. اعرف ساعات عمل كل مهنة وقارنها بمدة عملك

كتبت هبة حسام

تتفاوت المهن والوظائف، وتتفاوت معها الدخول والوضعية الاجتماعية والالتزامات والمسؤوليات والمزايا، والأهم أن لكل مهنة ظروفها وطبيعتها وساعات عملها المحتلفة عن غيرها.

وأظهرت بيانات رسمية صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن متوسط ساعات العمل لموظفى القطاعين العام والخاص يبلغ 208 ساعات فى الشهر، بواقع 52 ساعة أسبوعيا، لكن يختلف عدد الساعات بين وظيفة وأخرى بحسب طبيعة العمل.

وأشارت البيانات الإحصائية التى تضمنتها النشرة السنوية لإحصاءات الأجور والتوظف عن العام 2018، الصادرة حديثا عن جهاز التعبئة والإحصاء، إلى أن العاملين فى الأنشطة العلمية والتقنية المُتخصّصة سجلوا أعلى متوسط لعدد ساعات العمل الشهرية بـ228 ساعة، بواقع 57 ساعة أسبوعيا.

أما أقل متوسط لعدد ساعات العمل الشهرية فقد بلغ 192 ساعة، بواقع 48 ساعة أسبوعيا، وسجله العاملون فى مجال إمدادات الكهرباء والغاز، وبحسب بيانات النشرة الصادرة عن الجهاز فيما يخص عدد ساعات العمل الأسبوعية ومتوسطها الشهرى على مستوى عدد من الوظائف والقطاعات، جاءت البيانات كالتالى:

- العاملون فى الأنشطة العلمية والتقنية المتخصصة 228 ساعة بواقع 57 ساعة أسبوعيا.

- العاملون فى أنشطة الزراعة وقطع الأشجار وصيد الأسماك 224 ساعة، بواقع 56 ساعة أسبوعيا.

- العاملون فى مجال خدمات الغذاء والإقامة 224 ساعة، بواقع 56 ساعة فى الأسبوع.

- العاملون فى مجال الصحة وأنشطة العمل الاجتماعى 220 ساعة، بواقع 55 ساعة أسبوعيا.

- العاملون فى العقارات والتأجير 220 ساعة، بواقع 55 ساعة فى الأسبوع.

- العاملون فى مجال تجارة الجملة والتجزئة والإصلاح 216 ساعة بواقع 54 ساعة أسبوعيا.

- العاملون فى مجال الصناعات التحويلية 216 ساعة، بواقع 54 ساعة فى الأسبوع.

- العاملون فى مجال المعلومات والاتصالات 216 ساعة، بواقع 54 ساعة فى الأسبوع.

- العاملون فى الأنشطة الإدارية وخدمات الدعم 212 ساعة، بواقع 53 ساعة فى الأسبوع.

- العاملون فى مجال الفنون والإبداع والتسلية 212 ساعة، بواقع 53 ساعة أسبوعيا.

- العاملون فى مجال التعليم 212 ساعة شهريا، بواقع 53 ساعة فى الأسبوع.

- العاملون فى مجال النقل والتخزين 212 ساعة، بواقع 53 ساعة فى الأسبوع.

- العاملون فى مجال الإمداد المائى وشبكات الصرف ومعالجة النفايات 204 ساعات، بواقع 51 ساعة أسبوعيا.

- العاملون فى مجال التشييد والبناء 204 ساعة شهريا، بواقع 51 ساعة فى الأسبوع.

- العاملون فى مجال الوساطة المالية والتأمين 200 ساعة، بواقع 50 ساعة فى الأسبوع.

- العاملون فى مجال التعدين واستغلال المحاجر 196 ساعة بواقع 49 ساعة أسبوعيا.

- العاملون فى مجال إمدادات الكهرباء والغاز 192 ساعة شهريا، بواقع 48 ساعة فى الأسبوع.