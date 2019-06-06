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"الأعلى للإعلام": تقييمنا النهائى للأعمال الدرامية عقب إجازة عيد الفطر

الخميس، 06 يونيو 2019 12:58 م
"الأعلى للإعلام": تقييمنا النهائى للأعمال الدرامية عقب إجازة عيد الفطر هدى زكريا عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
كتبت إيمان على

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قالت الدكتورة هدى زكريا، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن لجنة الدراما بالمجلس ستجتمع عقب انتهاء إجازة عيد الفطر، لإصدار تقريرها النهائى متضمنا تقييم الأعمال الدرامية التى عُرضت خلال رمضان، وفق المعايير والأُسس التى اعتمدها المجلس لمراقبة تلك الأعمال.

وأضافت عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن لجنة الرصد تابعت كل ما عُرض خلال شهر رمضان، مؤكدة أن أية مُخالفة رُصدت فى أى عمل درامى أو إعلانى خلال رمضان، سيجرى التعامل معها وفق العقوبات المقررة من المجلس، حفاظا على قيم وأخلاق المجتمع.

كان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد وضع 18 معيارا للأعمال الدرامية والإعلانات المعروضة على الشاشات ومحطات الإذاعة، وأبرزها الالتزام بالكود الأخلاقى والمعايير المهنية والآداب العامة، واحترام عقل المشاهد، والحرص على قيم وأخلاقيات المجتمع، وتقديم أعمال تحتوى على المتعة والمعرفة وتُشيع البهجة وترتقى بالذوق العام وتُظهر مواطن الجمال فى المجتمع، والتزام الشاشات بالمعايير المهنية والأخلاقية فيما يُعرض عليها من أعمال، سواء مسلسلات أو إعلانات.

وطالب المجلس، بحسب بيانه السابق، شركات الإنتاج الدرامى، والقنوات التليفزيونية، بضرورة مراعاة القيم والتقاليد والأخلاق فى الإعلانات والمسلسلات والبرامج، والالتزام بالضوابط والمعايير التى اعتمدها المجلس.

 


الدراما

الاعلى للاعلام

الاعمال الدراميه

عيد الفطر

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