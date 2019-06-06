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15 ألف زائر فى أول أيام العيد..

الأطفال يستمتعون بركوب الدراجات والطفطف فى حديقة الفسطاط

الخميس، 06 يونيو 2019 03:21 م
الأطفال يستمتعون بركوب الدراجات والطفطف فى حديقة الفسطاط الأطفال يستمتعون بركوب العجل والطفطف فى حديقة الفسطاط
كتب سيد الخلفاوى

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شهدت حديقة الفسطاط بمصر القديمة، إقبالا كبير من المواطنين، للاحتفال بثانى أيام عيد الفطر المبارك، وسط تكثيف أمنى، حيث استمتع الأطفال بركوب الدراجات فى المنطقة المفتوحة المخصصة لذلك، بالإضافة إلى ركوب "الطفطف" الذى يجوب أرجاء الحديقة، كما شهدت الألعاب الترفيهية إقبالا كبير وكذلك السيرك.
 
وقال المهندس خالد حسن، مدير حديقة الفسطاط بمصر القديمة، أن الحديقة استقبلت خلال أول يوم فى عيد الفطر، أمس الأربعاء، 15 ألف زائر بخلاف الأطفال، متوقعا أن يزداد الإقبال اليوم ل 20 ألف زائر على الأقل.
 
وأضاف مدير حديقة الفسطاط، لـ" اليوم السابع"، أن الحديقة شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين، وسط تواجد كبير من قوات الشرطة والحماية المدنية، ونشر سيارات الإسعاف للتدخل فى اى طوارئ، وتأمين الزوار، مشيرا إلى أنه تم التأكد من سلامة الألعاب الترفيهية، بالحديقة وصيانتها لتأمين ركابها، بالإضافة إلى صيانة المسطحات الخضراء بالحديقة والإنارة.
 
الأطفال يستمتعون بركوب العجل والطفطف فى حديقة الفسطاط (1)
 

 

الأطفال يستمتعون بركوب العجل والطفطف فى حديقة الفسطاط (2)
 

 

الأطفال يستمتعون بركوب العجل والطفطف فى حديقة الفسطاط (3)
 

 

الأطفال يستمتعون بركوب العجل والطفطف فى حديقة الفسطاط (4)
 

 

الأطفال يستمتعون بركوب العجل والطفطف فى حديقة الفسطاط (5)
 

 

الأطفال يستمتعون بركوب العجل والطفطف فى حديقة الفسطاط (6)
 

 

الأطفال يستمتعون بركوب العجل والطفطف فى حديقة الفسطاط (7)
 

 

الأطفال يستمتعون بركوب العجل والطفطف فى حديقة الفسطاط (8)
 

 

الأطفال يستمتعون بركوب العجل والطفطف فى حديقة الفسطاط (9)
 

 

 

حديقة الفسطاط

احتفالات العيد

عيد الفطر

حدائق القاهرة

الحدائق

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