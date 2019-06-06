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الأرصاد: طقس ثالث أيام العيد لطيف على السواحل الشمالية والعظمى بالقاهرة 35 درجة

الخميس، 06 يونيو 2019 11:04 ص
الأرصاد: طقس ثالث أيام العيد لطيف على السواحل الشمالية والعظمى بالقاهرة 35 درجة حالة الطقس- أرشيفية
كتب أسامة عبد الحميد

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الجمعة " ثالث أيام العيد" طقس لطيف على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة، شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على غرب البلاد ومناطق من جنوب الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر،  تنشط الرياح الشماليه الغربيه على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء و جنوب البلاد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وعن حالة الموج فى البحر المتوسط فهو خفيف إلى معتدل، وارتفاعه من 1 إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو مضطرب، وارتفاعه من 2.5 إلى 3متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 23 درجة، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 22 درجة، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 21 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 31 درجة.

 

 

 


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حالة الطقس

الطقس ثالث أيام العيد

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