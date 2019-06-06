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الأتوبيس النهرى بالقاهرة: محطة ماسبيرو حققت 68 ألف جنيه إيرادات بأول أيام العيد

الخميس، 06 يونيو 2019 12:26 م
الأتوبيس النهرى بالقاهرة: محطة ماسبيرو حققت 68 ألف جنيه إيرادات بأول أيام العيد حسين على رئيس الرقابة النهرية بهيئة النقل العام بالقاهرة
كتب سيد الخلفاوى

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أكد حسين على رئيس الرقابة النهرية بهيئة النقل العام بالقاهرة، أن محطة ماسبيرو للاتوبيس النهرى حققت أمس إيرادات بلغت 68902 جنيه فى الورديتين الصباحية والمسائية، بنسبة تشغيل 100%، وذلك فى أول أيام عيد الفطر المبارك، بمتابعة من رئيس هيئة النقل العام اللواء رزق على.
 
 
وأضاف رئيس الرقابة النهرية بهيئة النقل العام، لـ اليوم السابع، أن المرسى نظم 5 رحلات للقناطر الخيرية ذهاب وعودة، كما تم تشغيل أكثر من 30 رحلة لحديقة الحيوان، بالإضافة إلى تنظيم رحلات نيلية.
 
 
وأشار على، أن اللواء رزق على، وجه بمراجعة الصيانة بشكل يومى مع تواجد مستمر لمكانيكى على متن الأتوبيس فى كل رحلة، لتأمين الرحلات، كما يتم المتابعة مع كل سائق طوال الرحلات، من خلال غرفة العمليات، وأجهزة اللاسلكى، والتأكيد على تواجد جواكت نجاة لتأمين الركاب.
 
 
ويشهد الأتوبيس النهرى إقبالا شديدا من المواطنين منذ السابعة صباحا، حيث ظهرت الطوابير على أبواب المحطة.

الاتوبيس النهري

النقل العام

احتفالات العيد

عيد الفطر

الرحلات النيلية

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