الرئيسية أخبار عاجلة اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الخميس الخميس، 06 يونيو 2019 11:19 م 21 يونيو أطول نهار فى السنة مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم الخميس، على رأسها، احتجاز أحمد أحمد رئيس الكاف فى فرنسا للتحقيق معه فى قضايا فساد. البحوث الفلكية: 21 يونيو أطول نهار فى السنة وبداية الانقلاب الصيفى ضبط تاجر عملة جمع مليون دولار من حوالات المصريين بالخارج فى الدقهلية 13 معيارا حددها "الأعلى للإعلام" لتغطية قضايا المرأة.. تعرف عليها احتجاز رئيس الكاف في فرنسا بتهم فساد المفتى الأسبق ينفى شائعة وفاته.. نصر فريد واصل: أنا بخير ولا أخشى لقاء الله تعرف على أسعار الذهب اليوم الخميس 6 -6-2019 ثانى أيام عيد الفطر الأرصاد: طقس ثالث أيام العيد لطيف على السواحل الشمالية والعظمى بالقاهرة 35 درجة مجلس الأمن والسلم الأفريقى يقرر تعليق عضوية السودان رسميا.. 5 مصريين فى القائمة النهائية لحكام أمم أفريقيا 2019 التايمز تسلط الضوء على أزمة محمد صلاح ومحبيه فى قريته نجريج البحوث الفلكية الانقلاب الصيفى اعرف كل حاجة مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع حظك اليوم الجمعة 7/6/2019 برج الجوزاء على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. استمتع بحب الناس حظك اليوم الجمعة 7/6/2019 برج السرطان على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. لا تضغط على نفسك حظك اليوم الجمعة 7/6/2019 برج الجدى على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. تقضى وقتًا ممتعًا فى الإجازة ربنا يدينا ربع هدوئكم.. شوف ردود أفعال سائقات الترام بعد الاصطدام بسيارات رقص وألعاب نارية.. أجواء عيد الفطر المبارك فى مدينة دبى "صور" فيديو.. سطو مسلح على محل ذهب فى "عز الظهر" بباريس نافاس حارس ريال مدريد وأسرته يزورون المتحف المصري فيديو.. شركة تذكرتي تحتفل بالزائرين بتوزيع "كحك العيد" ريال مدريد يحسم صفقة ضم هازارد من تشيلسي مقابل 130 مليون إسترليني حظك اليوم الجمعة 7/6/2019 برج الثور على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. تعيش فترة رومانسية 20 ظاهرة فلكية حتى نهاية 2019 اعرفها باليوم والتاريخ دقت ساعة العمل.. تسليم المدارس لرؤساء لجان الثانوية العامة قبل 48 ساعة من بدء الامتحانات.. التأكد من فرش الفصول.. وتوفير وسائل راحة للطلاب.. وضع كشوف المناداة وأرقام الجلوس فى مكان بارز باللجنة المزيد من Trending Plus
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