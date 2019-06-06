اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الخميس

يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم الخميس، على رأسها، احتجاز أحمد أحمد رئيس الكاف فى فرنسا للتحقيق معه فى قضايا فساد.







